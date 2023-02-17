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Советские «бортачи» в Афганистане. Вспоминает Владимир Важенин. Часть вторая

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Это вторая часть видеоинтервью Владимира Важенина, бортового техника и воздушного стрелка вертолёта Ми-8. Побеседуем об обстрелах аэродрома и ударах реактивными снарядами, о практических мерах по спасению борта и экипажа от «Стингеров», узнаем стоит ли сразу стрелять в союзников, из лучших побуждений спешащих к вынужденно севшему в пустыне вертолёту, выясним чем может быть опасен ночной групповой полёт над Афганистаном и как тут может помочь чутьё борттехника.

Первая часть рассказа Владимира Важенина о боевых и трудовых подвигах советских «бортачей» в Афганистане: https://youtu.be/rF2hIW4TN4Y

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✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hkYheOMe7yY
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