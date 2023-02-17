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100 подряд без аварий

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100 подряд без аварий

Госкорпорация «Роскосмос» совершила 100 успешных космических запусков подряд с 2018 года, сообщает официальный Telegram-канал российского космического ведомства. Сегодня утром состоялся сотый успешный пуск — ракета «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-22» была отправлена к МКС.

«46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

82 успешных запуска пришлись на семейство ракет «Союз», 11 — на ракеты-носители Протон-М», также были осуществлены четыре пуска «Ангары» и три пуска ракет-носителей «Рокот”

РS. Одно из несомненных достижений Роскосмоса при Рогозине – вернулись длительные серии безаварийных пусков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8176446.html
Метки: космос, роскосмос
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