

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 135-ти украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS», три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе города Херсон, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.



Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118-ти районах. В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Жовтневое Луганской Народной Республики, Александровка, Новомайорское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Коновалова, Яблоково Запорожской области, Каланчак Херсонской области и Кисловка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники.