МАРЦИНКЕВИЧ о Росатоме и позициях России на мировых энергетических рынках: мифы и их разоблачение
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Продолжаем разоблачать мифы в нашей новой рубрике. Сегодня с Борисом Марцинкевичем, руководителем ведущего аналитического издания «Геоэнергетика», обсудим реальную ситуацию на мировых энергетических рынках. Сохраняет ли Россия лидирующие позиции в атомной энергетике, нефтяной и газовой промышленности? Миф о России-«бензоколонке». Кем в таком случае считать лидера мировой нефтедобычи – США?
Таймкоды:
00:00 Иран, Турция, мирный атом, нефть и газ. Главное
01:29 В эфире Борис Марцинкевич – в тренде матчасть
02:11 Цифровизация – хорошо, но энергетика – это база
06:15 Эпохи угля и нефти закончились. Что дальше, водород?
11:40 Мирный атом перспективен, но нужно уметь им пользоваться
17:13 Российские атомщики – номер один в мире
21:03 Росатом занимается «не только энергетикой» и «не только ядерной»
25:09 «Ядерная слава» Франции и США – дело прошлого
29:15 В Турции Росатом почти незаменим
36:40 Логистику энергопоставок с Европой выстраивали полвека
39:49 Переработка углеводородов жизненно необходима внутри страны
43:11 Продолжение следует!
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#БорисМарцинкевич #Марцинкевич #Геоэнергетика #Нефть #АтомнаяПромышленность
Главный и основной минус Росатома не в технологическом уровне,а в экономическом. Росатом не получает экономический эффект прибыль уже в период строительства АЭС. Он финансирует строительство сам за счет своих миллиардных средств без доли участия заинтересованных стран и гарантий с их стороны, что постоянно и часто используется в качестве и экономического давления на Росатом по изменению контрактов ему во вред и отрицательного политического давления на страну.Например заморозка строительства на неопределенный срок,замена Росатома на другого строителя по средине строительства или в его конце, отказ от обслуживания Росатомом построенной АЭС, расчет за строительство с Росатомом на протяжении десятков лет 50 и более.