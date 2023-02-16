Глубокое бурение
Внезапно. На фоне болтовни про сокращение разведки и добычи нефти, за прошедший год в РФ пробурили самое большое кол-во новых скважин за прошедшее десятилетие.
Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие
И мало признаков того, что международные санкции и уход крупных западных фирм навредили отрасли разведки и добычи. Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась во второй половине 2022 года, даже несмотря на введение дополнительных ограничений на ее экспорт, удивляется Bloomberg.
Крупные западные компании, включая BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp., отказались от многомиллиардных инвестиций в страну. Европа ввела «комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в Россию».
Тем не менее, согласно отраслевым данным, в прошлом году российские нефтяные вышки пробурили более 28 000 км, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.
Данные показывают, что общее количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7800, при этом большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.
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Как то странно нефтяные санкции работают.
Собственно, этим вопросом задаются все чаще на Западе, особенно в Европе.
7800 нефтеразведочных скважин одновременно ?!? На Ванкоре, крупнейшем на данное время м-нии всего 860 скв. из них 425 эксплуатационных..Интересная арифметика получается – 28000 км на 7800 скважин…. посчитайте 28000 000пог/м/7800скв. -3,6км на скважину, при том ,что средняя глубина 2,5-2,6 км/скв.
А есть, конечно и 3,5км скважины,но много и 1,5километровых…