Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Глубокое бурение

26 1


Внезапно. На фоне болтовни про сокращение разведки и добычи нефти, за прошедший год в РФ пробурили самое большое кол-во новых скважин за прошедшее десятилетие.

Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие

И мало признаков того, что международные санкции и уход крупных западных фирм навредили отрасли разведки и добычи. Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась во второй половине 2022 года, даже несмотря на введение дополнительных ограничений на ее экспорт, удивляется Bloomberg.

Крупные западные компании, включая BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp., отказались от многомиллиардных инвестиций в страну. Европа ввела «комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в Россию».

Тем не менее, согласно отраслевым данным, в прошлом году российские нефтяные вышки пробурили более 28 000 км, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Данные показывают, что общее количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7800, при этом большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.

https://t.me/needleraw/8442 – цинк

Как то странно нефтяные санкции работают.
Собственно, этим вопросом задаются все чаще на Западе, особенно в Европе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8173932.html
Метки: нефть, Россия, санкции, энергоносители
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русские 40 лет назад изобрели уникальный способ бурения льда
Зачем Густав де Лаваль создал свое сопло? Или от паровой турбины до подземной ракеты Циферова
Мировые загадки озера "Восток" в Антарктиде
Топ-10 главных событий в науке в 2019 году
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 74 50
    Леонидыч час назад

      7800 нефтеразведочных скважин одновременно ?!? На Ванкоре, крупнейшем на данное время м-нии всего 860 скв. из них 425 эксплуатационных..Интересная арифметика получается – 28000 км на 7800 скважин…. посчитайте 28000 000пог/м/7800скв. -3,6км на скважину, при том ,что средняя глубина 2,5-2,6 км/скв.
      А есть, конечно и 3,5км скважины,но много и 1,5километровых…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru