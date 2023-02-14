Ты взойди, солнце красное. Документальный фильм о Федоре Шаляпине (1981)
О жизни и творчестве выдающегося русского певца Федора Шаляпина в период с 1896 по 1910 годы, о пребывании артиста в Нижнем Новгороде и его дружбе с писателем Максимом Горьким.
Федор Шаляпин очень любил Нижний Новгород, он принимал финансовое участие в строительстве Народного дома, где устраивались концерты для бедных людей, а в слободе Александровке была построена школа, которая носит его имя.
В фильме звучат музыкальные произведения в исполнении Федора Шаляпина из фондов Государственного дома радиовещания и звукозаписи.
Горьковское телевидение 1981
Автор сценария – Александр Сокуров
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Анатолий Барышков
Оператор – Владимир Красиков
Текст читал – Леонид Кулагин
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