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Революционные оперы КНДР

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Революционные оперы КНДР



Аннотация:

Революционная опера является фундаментом современной культуры КНДР. "Море Крови", "Цветочница", "Дочь Партии" сопровождают человека на протяжении всей жизни, формируют его эстетические взгляды, напоминают, что эра свершений во имя новой земли и нового неба не просто близко, а вокруг.

В обновлении северокорейской оперы и переводе ее на революционные рельсы участвовало высшее руководство страны. И не только идеологически и управленчески, но и как авторы революционных опер. Ким Ир Сен, открывший для себя важность оперы еще в 30-е годы прошлого столетия, в фундаментальной работе "Об искусстве оперы" постулировал ряд качеств, которые должны отличать корейскую оперу от буржуазной. Его взгляды развил Ким Чен Ир, который с 1967 года принимал особенно деятельное участие в революционизации искусства.

В гостях у "Революционной Инициативы" инженер научно-исследовательского отдела реставрации, исследователь, Ангелина Неелова, которая, обладая глубокими знаниями по истории оперы как искусства, анализирует музыкальную составляющую, выделяя особенности, как правило незаметные. Из нашего видео вы узнаете, как возникла революционная опера, каковы ее исторические предпосылки, почему необходимо самым внимательным образом относиться к "Могучей кучке" и критику Стасову, как советское оперное искусство утратило революционность, как КНДР создало совершенно обособленный образец оперного искусства, и что именно Ким Ир Сен как теоретик предложил мировой эстетической истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8168997.html
Метки: искусство, кндр, коммунизм, Культура, революция, северная корея, социализм, соцреализм
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