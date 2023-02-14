«Посполитое Рушение»
«Посполитое Рушение»
В начале февраля появилось официальное сообщение о создании (https://rushennie.org/about-us/) организации «Посполитое Рушение» для обучения всех желающих «борьбе за свободу Белоруссии». По словам руководства (https://belsat.eu/pl/news/10-02-2023-w-polsce-powstalo-bialoruskie-pospolite-ruszenie-szkoli-do-walki-o-wolnosc), структура уже насчитывает около 150 членов и обладает филиалами («хоругвями») в Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Белостоке, Лодзи, Познани, Вильнюсе и Каунасе.
Исторически понятие «посполитое рушение» означало военную мобилизации польской и литовской шляхты, а также созданное таким образом народное ополчение.
О создании отряда еще в сентябре прошлого года объявили (https://t.me/anb_belarus/10) сотрудники бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Они назвали «Посполитое рушение» национальной спортивно-образовательной структурой, которая «способствует физическому и интеллектуальному развитию граждан и возрождению белорусских воинских традиций».
В самой Белоруссии мнение принципиально противоположное. В декабре прошлого года в Минске заявили (https://baltnews.com/v-mire/20221214/1025824754/Vragi-Belorussii-Chto-takoe-Pospolitoe-Rushenie.html), что «Посполитое Рушение» — экстремистская военизированная организация, задачей которой является силовая смена власти в республике.
Согласно заявлению руководства формирования, часть прошедших обучение вскоре могут отправиться воевать в рядах ВСУ. Позже членов «Рушения» также могут переправить на территорию Белоруссии, где они будут заниматься диверсиями, террористическими атаками и развитием агентурной сети. В частности, в организации планируют устроить беспорядки при проведении выборных кампаний в 2024–2025 годов.
Информационную поддержку объединению оказывает небезызвестное издание «Белсат». Оно было создано на основании договора МИД Польши и польского общественного телевидения TVP в 2007 году и Сотрудничает с белорусским филиалом американского радио «Свобода». После начала СВО издание особенно сосредоточилось на популяризации и героизации наемников из Белоруссии.
«Посполитое Рушение» объединило все нынешние веяния в создании боевых антироссийских организаций: оголтелый национализм, русофобия, отсылки к религиозным и псевдоисторическим мотивам. Так, в своем логотипе экстремисты используют не только герб Великого княжества Литовского, но и образ Богоматери.
По факту «Рушение» мало отличается от других отрядов белорусских наёмников на Украине, которых уже и так хватает. Но образование еще одной структуры, предназначенной исключительно для дестабилизации соседней страны, является очередным шагом в усугублении конфликта между Белоруссией и Польшей.
https://t.me/rybar/43573 – цинк
А я бы обратил внимание (https://t.me/nevolf/19027) на другую сторону вопроса. Одно дело реально воюющие наёмники, и совершенно другое стартап медиа-отрядов, проданный байполу и паспалитому рушению поваром Прокопьевым.
Что от реальных бывших участников, что от лиц, снимавшихся в "военных роликах" околокабинетных проектов, поступает главный посыл — несоответствие фактического состояния вещей раздутому медийному образу.
Интересно, что все стороны процесса так или иначе заинтересованы в завышении степени исходящей угрозы от этих "рушений" и "планов". Уверен, что организаторы экстремистского формирования будут хвастать сегодняшним постом Рыбаря (https://t.me/rybar/43573) перед своими заказчиками.
Но не только раздуваемый медийный образ является целью поддержания данных проектов в условиях тотального отсутствия хоть каких-то результатов (https://t.me/guBAZA/93) деятельности польско-литовских кабинетов.
Вся это "силовая риторика" и "спортивно-образовательные" организации (да-да, именно так они и называются) преследуют цели не только выбивания финансирования, но и спуска пара у наиболее активных, отчаявшихся, маргинальных и радикальных "беглых". Занять таких идиотов "делом", дать им цель или её иллюзию, в конце концов поделиться грантами с самыми яростными — значит продлить существование паразитарных антибелорусских проектов еще на какое-то время.
Идеологическая обслуга экстремистов уже не раз обращала внимание, что без реальной деятельности и ощутимого результата, вся искусственная конструкция самозванцев будет рушиться на глазах. Поэтому, они постоянно создают новые способы вовлечения своей аудитории в различные формы соучастия. Главное — удерживать внимание и максимально "замазать" в преступлениях, чтобы отрезать им дорогу домой.
@Tcount_Muravile
Интересно, сколько клоунов, топивших 2.5 года назад за Тихановскую против Лукашенко присоединиться к этому кублянтику под бчб флагом?
Чем стремительнее будет нищать европейское население, тем больше желающих будет стать членами таких марадёрских вертепов, как это “движение после спаления” в данном случе Белоруссии.
Бинго!Так ведь для этого и “опускают”Европу ,”черных”мужского пола туда для этого и завозили,потому как местные не очень способны к войне.