Помните, недавно в США произошло для этой страны нечто невероятное. Игрок хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз», россиянин Иван Проворов демонстративно отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ. Он не надел, как остальные игроки, радужный свитер на разминке и вообще не вышел на неё, хотя затем и сыграл в матче в обычной форме, проигнорировав проводившийся с участием его команды «Вечер гордости».

Свой поступок Проворов объяснил так: «Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии». Когда его спросили, что же это такая за религия, игрок гордо ответил: «Русское православие».

Этот поступок для сегодняшней Америки, где любое отклонение от навязанных обществу норм «толерантности» карается беспощадно, где чернокожим целуют ноги, а бандитов и наркоманов хоронят в золотых гробах, был настолько невероятным, что Проворов тут же оказался в центре общественного внимания.

Но еще более невероятным оказалось другое. На фоне злобной брани в адрес русского хоккеиста все-таки нашлись те, кто не только его не осудил, но стал ставить в пример. Так тренер «Флайерз» Джон Торторелла в этой связи с гордостью заявил: «Прови верен себе и своей религии. Я не рассматривал вопрос о том, что стоит убрать Ивана из состава из-за его решения. Я уважаю Проворова за то, что он всегда верен себе…».

А самый нынче популярный ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон назвал в эфире Проворова «героем», который поступил «по-американски», бросив вызов «прогрессивной» Америке, обвиняющей его в «гомофобии». «Печально, что для того, чтобы сказать это вслух, понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» – с досадой добавил Карлсон.

Другими словами, ему пришлось признать, что в США нашелся только один человек, который отважился публично выступить против навязанного обществу глобалистами культа содомитов. Да и тот оказался русским. А в защиту его открыто выступить осмелились только единицы. Содомизм в обнимку с сатанизмом стали на Западе сегодня ведущим трендом в общественной жизни.

Почему же такое происходит? Ответ на это дал еще полтора века назад русский философ Константин Леонтьев в своей знаменитой статье «Средний европеец как идеал и орудие всеобщего разрушения». Он писал о Европе, поскольку в философском дискурсе того времени США, как недавно возникшее государство, тогда еще не присутствовали. Да и вообще, что есть США, как не страна, которую основали и построили англосаксы? Два сапога – пара. А потому все то, что тогда в этом плане писали о Европе, сегодня вполне можно отнести и к Соединенным Штатам.

Как отмечает известный петербургский историк, писатель и кинодокументалист Виктор Правдюк, Леонтьев предупреждал, что смешение рас и утрата народами Европы национальных признаков, этих основополагающих форм бытия, «являлись первым шагом, первой ступенью к смерти».

«Все предупреждения гениального русского мыслителя, к несчастью, сбылись! – отмечает Виктор Правдюк, указывая, что заметил это не только он. – Ещё в тридцатые годы испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет писал, что в Европу теперь невозможно войти, она переполнена посредственными людьми. А теперь, читатель, проделаем физиогномический опыт, обратим свой внимательный взор на лица нынешних лидеров Европы – Шольца, Дуды, Макрона, Трасс, Джонсона, персонажей в Испании или на Балканах. Не кажутся ли вам лица этих лидеров не просто посредственными, но ниже того среднего европейца, которого Леонтьев назвал идеалом и орудием всеобщего разрушения? А если не кажется, тогда почитайте, как и что они говорят. Разве не встрепенулись уже в своих гробах Черчилль и Де Голль, Кавур, Бисмарк? Откуда берутся эти джонсоны и трассы, шольцы и бербоки? Это же явный результат леонтьевского смешения и утраты национальных признаков», – отметил Виктор Правдюк.

Леонтьев в другой своей статье «О либерализме вообще», имея в виду европейцев, заявлял: «Или, может быть, люди, утратив некоторые старые доблести, стали при новых порядках гораздо счастливее прежнего? Нет! Они не стали ни лучше, ни умнее, ни счастливее!.. Они стали мельче, ничтожнее, бездарнее; ученее в массе, это правда, но зато и глупее…».

А в своей упомянутой статье «Средний европеец…» Леонтьев все-таки уповал на то, что люди (хотя бы некоторые), одумаются, поумнеют. «Я полагаю, – писал он, – судя по разрушительному ходу современной истории, что именно высший разум принужден будет выступить, наконец, почти против всего того, что так популярно теперь, т. е. против равенства и свободы (другими словами, против смешения сословий, конечно)». Однако по его словам, дальнейшее распространение этих идей «приведет неминуемо к насильственным и кровавым переворотам; вероятно, даже и к непредвиденным физическим катастрофам».

По мнению философа, так называемая демократизация Европы, всеобщее уравнение и смешение, вообще «эгалитарно–либеральный прогресс» есть решительная антитеза развития, есть бесспорный симптом увядания Запада.

«Вся Европа с XVIII века уравнивается постепенно, смешивается вторично. Она была проста и смешана до IX века; она хочет быть опять смешана в XIX веке, она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него далеко, должна будет пасть и уступить место другим… Везде одни и те же более или менее демократизированные конституции. Везде германский рационализм, псевдобританская свобода, французское равенство, итальянская распущенность или испанский фанатизм, обращенный на службу той же распущенности… везде слепые надежды на земное полное равенство! Везде ослепление фаталистическое, непонятное!», – бил тревогу Леонтьев.

Другой великий русский философ Николай Данилевский предвидел и предсказал, что проповедь «общечеловеческой цивилизации» породит тенденцию к созданию всемирного государства и установлению режима глобального управления. По его мнению, это было бы худшим из всего, что может выпасть на долю человечества.

«Всемирная ли монархия, – писал Данилевский, указывая на губительность идей глобализма, – всемирная ли республика, всемирное господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории… Большей клятвы (в смысле проклятия) не могло бы быть наложено на человечество, как осуществление на земле единой общечеловеческой цивилизации… Это было бы равнозначительно прекращению самой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса…».

О губительности навязывания России пороков западной цивилизации пророчески предупреждал Федор Достоевский. По свидетельству Варвары Тимофеевой, в одной из ее бесед с Достоевским, Федор Михайлович сказал:

«Они (либералы), – негодовал Достоевский, который много путешествовал по Европе, – там пишут о нашем народе: «дик и невежествен… не чета европейскому…». Да наш народ – святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения – юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки – и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это – в нравах, простая привычка, – и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, – не уступлю».

О моральной деградации Европы давно говорили не только философы и писатели. Так обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, напрасно оболганный патриот России, в своей статье «Болезни нашего времени» так писал об утвердившихся в Европе порядках, где власти правят при помощи лжи и обмана: «….И править этою массою стало уже невозможно прямым отношением власти, без льстивых слов, без льстивых учреждений; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкий и ужасный вид хаоса в общественном учреждении: с шумом мечутся во все стороны волны страстей, успокаиваясь на минуту, под волшебные звуки слов: свобода, равенство, публичность, верховенство народное… и кто умеет искусно и вовремя играть этими словами, тот становится народным властителем…», – такую нелестную характеристику давал правителям Запада Победоносцев.

Много времен прошло, и все то, о чем писали русские философы и о чем предупреждали гении русской литературы, мы с нарастающим ужасом наблюдаем сегодня на Западе в виде умственной и моральной деградации правящей элиты и возводимого в закон торжества порока.

Ведь действительно, главы ее ведущих государств ведут себя сегодня так нелепо, их поступки настолько абсурдны! Достаточно вспомнить, что говорят, и как поступают, президент США Джо Байден, бывшие британские премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, не говоря уже о руководителях более мелких государств, в особенности, совершенно обезумевшие на почве маниакальной русофобии лидеры Польши и стран Прибалтики. И тем более, если посмотреть на западного выкормыша и протеже Зеленского.

Некоторые возразят, мол, правители – это одно, а народ это-де – другое. Но ведь именно таких правителей на Западе избрали, за них голосовали, к ним там относятся, как к легитимным руководителям. Пусть даже их рейтинги и не высоки, но именно эти глашатаи абсурда и проповедники Содома правят сегодня западным миром. Так что же удивляться тому, что чуть ли не единственным, кто посмел в США выступить против крепчающего маразма и торжествующего Содома, оказался человеком из России? Впрочем, мы этому и не удивляемся. У нас предсказали такое еще полтора века назад.

А что может произойти в итоге с этим торжествующим на Западе Содомом, с обществом, погрязшем в пороках и лжи, отмечено в Библии. «…И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли». (Быт.19:24–25).



