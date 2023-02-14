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80 лет освобождению Ворошиловграда

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Сегодня 80 лет освобождению Ворошиловграда. Сейчас город называется Луганском, но на ряд праздничных дат, как и Сталинград, он снова ненадолго возвращается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8168883.html
Метки: 1943, великая отечественная война, ворошиловград, Луганск, праздники, сталин
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