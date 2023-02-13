Франко Дзеффирелли был «последним из могикан» великого итальянского театра и кинематографа, с уходом которого закончилась целая эпоха. Однако его имя постоянно присутствует в культурной жизни Италии не только благодаря его фильмам и оперным спектаклям в его постановке, которые до сих пор идут на сценах и считаются непревзойденными. Но также – благодаря работе созданного им благотворительного фонда, который сохраняет наследие маэстро и воспитывает новое поколение музыкантов в традициях реалистического театра.

Одной из последних инициатив фонда при жизни Дзеффирелли стала выставка «Новый полет над Солярисом», представившая работы российских художников 50-60-х годов через призму кинематографического шедевра Андрея Тарковского. Соединение имен двух великих режиссеров отнюдь не случайно: оба они по-своему пытались создать в своих произведениях синтез литературы, живописи и музыки.

Франко Дзеффирелли родился во Флоренции 12 февраля 1923, и он не раз повторял, что его родной город, колыбель Возрождения, сыграл самую важную роль в его творческом становлении. «Размышляя над теми подарками, которыми одарила меня судьба, возможно, самым ценным является тот, что Создатель позволил мне родиться и вырасти во Флоренции, окруженным памятью наивысших достижений цивилизации и искусства этого города», – писал он в своей автобиографии. Образ любимой, милой и патриархальной Флоренции 20-30-х годов режиссер впоследствии воссоздал в своем фильме «Чай с Муссолини» (1999). В нем он поведал о жизни представителей английской колонии города, среди которых у юного Дзеффирилли было немало друзей.

Важной вехой в его биографии стала работа с выдающимися режиссерами Франческо Рози и Лукино Висконти. До этого Дзеффирелли учился в Академии художеств Флоренции, а после войны некоторое время работал сценографом в театре. С Лукино Висконти его связывало долгое и плодотворное сотрудничество, однако сказать, что тот стал для своего молодого друга добрым гением, давшим ему путевку в жизнь, все же нельзя. В конечном счете чувство ревности и соперничества взяло верх, и Дзеффирелли предпочел отдалиться от своего наставника.

В автобиографии он вспоминает, как настойчиво Висконти отговаривал его браться за экранизацию «Ромео и Джульетты», считая – искренне или нет? – что он к этому не готов. По иронии судьбы именно этот фильм принес Дзеффирелли всемирную славу.

Режиссер нисколько не преувеличивал влияние родного города на его творческое формирование. Часто его герои на экране кажутся ожившими живописными персонажами, помещенными внутрь прекрасной картины.

И что особенно поражает – режиссер одинаково свободно чувствовал себя как в кино, так и в театральных постановках, касалось ли это оперы, драмы, комедии… или даже балета.

Франко Дзеффирелли относился к тому редкому типу режиссеров, которые по-настоящему любили своих актеров и старались создать оптимальные условия для раскрытия их таланта. Возможно, в этом заключен невероятный успех его фильмов, которые украсили своим присутствием «звезды» первой величины, появляющиеся даже в эпизодах.

С особой теплотой он вспоминал Анну Маньяни, великую итальянскую актрису, с которой познакомился на съемках фильма «Самая красивая» Лукино Висконти. А также «божественную» Марию Каллас, для которой он поставил много опер, и которая стала для него настоящим наваждением. Образ гениальной певицы и ее трагическая судьба преследовали Дзеффирелли всю жизнь. Наконец, в 2002 году он снял фильм «Каллас навсегда», главную роль в котором исполнила замечательная французская актриса Фанни Ардан и который, по словам самого режиссера, стал его попыткой попросить у Каллас прощения за то, что ее друзья позволили ей уйти из жизни так рано.

В 60-е годы Дзеффирелли стал всемирно известным режиссером благодаря экранизации шекспировских произведений – «Укрощение строптивой» (1967) с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном и «Ромео и Джульетта» (1968) с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом. В 70-х годах, после того, как он попал в автомобильную катастрофу и находился несколько месяцев между жизнью и смертью, режиссер обратился к религиозным сюжетам. В 1971 году он снял фильм «Брат Солнце, сестра Луна» о жизни святого Франциска Ассизского, а в 1976 году – фильм «Иисус из Назарета», который получил планетарный успех благодаря талантливой интерпретации евангельского сюжета, а также участию целого ряда «звезд» первой величины.

В 80-е годы Дзеффирелли создал выдающиеся фильмы-оперы, произведя настоящую революцию в этом жанре, который многим казался устаревшим. В экранизации опер Джузеппе Верди «Травиата» (1983) с Терезой Стратас и Пласидо Доминго и «Отелло» (1986) с тем же Доминго в заглавной партии и Катей Риччарелли режиссеру удалось в совершенстве сочетать каноны оперного жанра с основами драматического искусства, придав своим работам масштаб голливудских постановок.

Известные певцы в его фильмах не только поют, но и появляются на экране, показывая превосходный уровень актерской игры.

В 1982 году Дзеффирелли снял небольшой фильм-оперу «Сельская честь» на музыку Пьетро Масканьи и сюжет новеллы сицилийского писателя Джованни Верга, в котором главную роль исполнила российская примадонна Елена Образцова.

С ней режиссер работал также и в театре, высоко ценя ее талант. «Дзеффирелли работал со мной без нажима, без больших разговоров, – вспоминала впоследствии Елена Образцова. – Он только сказал: “У тебя есть Сицилия, у тебя есть луна, запахи природы и музыка. Вот твоя камера!”»

А по окончании съемок он подарил певице свою фотографию с надписью: «Самой дорогой моей артистке, самой замечательной подруге, непревзойденной сумасшедшей в моей жизни – со всем моим обожанием».

Дзеффирелли относился с большой симпатией к России и к русским, отмечая необыкновенную музыкальность нашего народа. В фильме-опере «Травиата» он снял «звезд» русского балета Владимира Васильева и Екатерину Максимову. В России неоднократно проходили выставки живописных работ Франко Дзеффирелли, который был интересным художником.

Вообще в России Дзеффирелли ценили и любили ничуть не меньше, чем в его родной Италии.

Несмотря на то, что с момента создания иных его постановок прошли десятилетия, они не утратили своей свежести и воспринимаются публикой даже более живо и эмоционально, чем новомодные изыскания иных горе-режиссеров, которые сегодня «терзают» оперу своими радикальными экспериментами. Возможно, это потому, что Франко Дзеффирелли был честным художником, который искренно любил искусство и посвятил ему всю свою жизнь.





