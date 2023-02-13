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А может это НЛО…

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Повышенная активность с темой воздушных шаров в США и Канаде призвана в первую очередь притушить негативный шлейф от истории с тем самым воздушным шаром, который пролетела над позиционным районом МБР и не был вовремя обнаружен, что ударило как администрации Байдена, так и по Пентагону, чем воспользовались республиканцы развернувшие пропагандистскую кампанию на тему слабости администрации Байдена, которая допустила ослабление безопасности США. Теперь, для доверчивой публики показывают кино "Небо на замке", сбивая все что смогут найти, учитывая, что различные воздушные шары и аэростаты и при Трампе летали над США в существенном количестве. Отсюда и охота на шары, и распускаемые слухи про НЛО и т.п. Топят негатив в кампанейщине, которая через некоторое время сойдет на нет. Примерно как в СССР после полета Руста.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8166590.html
Метки: манипуляция сознанием, нло, общество, пропаганда, США
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