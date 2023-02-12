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Сколько весит душа человека

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Человек устроен явно не так, как утверждают современные теории. Его ум, сознание, память, эмоции совершенно точно не являются элементами его тела — не состоят из атомов и молекул. О своём трансцендентальном опыте рассказывает писатель, историк, публицист Юрий Игнатьевич Мухин, соучредитель общественного научно-исследовательского института «Бессмертие Жизни» цель которого — экспериментально (опытами) подтвердить бессмертие человека, найти условия достойной жизни человека после смерти тела, установить связь с душой человека вне его тела. В студии Дмитрий Перетолчин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pt7y6_X9mSE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10590 8038
    chu три часа назад

      На базе того что есть такой институт бессмертия давайте окунемся в реальность.
      В Белоруссии был взят курс на то, что с 1 января в филиалах будут убирать главных бухгалтеров.
      Останутся главные только в головных предприятиях.
      Со второго января это объявленное действо забыли.
      Далее была работа с инженерами. Одно время их называли управляющими компаниями. Или скорее они сами себя так называли. Кроме экзамена сразу при приеме на работу по ОТ и ТБЧеловек сталкивался со следующим. Вы будете называться начальником и получать будете как начальник, но канализацию будете чистить сами.
      Когда человек сталкивался с экономией ресурсов и отчетами, то человек через три месяца искал новую работу.
      Вот и получалось реально так, что “виктора” было найти очень трудно. И все друг перед другом выеживались какой у них высокий уровень образования. А все “викторы” халтурили на новостройках и получали в разы больше управляющего. А управляещего не брали на халтуру, потому что у него нет рабочего допуска и опыта работы.
      Поэтому без рабочего иметь рабочего невозможно.
      Скоро и Россию каснется таже участь со всеми институтами смерти.

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