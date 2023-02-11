Цивилизация пришедшая с Севера
Полная версия (69 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/v4mxzg-dtv
Почему, как только находятся факты, отодвигающие на многие тысячи лет назад и далеко на север появление праиндоевропейцев и працивилизации, более древней чем древние Египет, Вавилон, Индия и Китай, сразу находятся противники этой теории готовые отстаивать с пеной у рта в государственных средствах массовой информации европоцентричную теорию зарождения нынешней цивилизации. Тема Гипербореи помогает разобраться в проблеме рецепции христианства, в сути восточной политики европейских государств Средневековья и Нового времени. Россию как объект этой политики называли в свое время Гипербореей, а наших предков – гиперборейцами. С российским философом, политологом и писателем Олегом Матвейчевым беседует Дмитрий Перетолчин.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ