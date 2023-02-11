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1987. Уолли Макнейми в колхозе имени Ленина под Ставрополем

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01. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем собираются на улице, чтобы сфотографироваться
01. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем собираются на улице, чтобы сфотографироваться

02. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем гордо позируют перед фотографом.jpg
02. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем гордо позируют перед фотографом

03. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем гордо позируют перед фотографом.jpg

04. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем гордо позируют перед фотографом.jpg

05. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем дружески машут гостю на прощание.jpg
05. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем дружески машут гостю на прощание

06. Двое детей забирают для своей семьи свежий хлеб из пекарни колхоза имени Ленина.jpg
06. Двое детей забирают для своей семьи свежий хлеб из пекарни колхоза имени Ленина

07. Две девочки с большими красными бантами на волосах ждут транспорта в школу.jpg
07. Две девочки с большими красными бантами на волосах ждут транспорта в школу

08. Музыкальный класс в колхозной школе.jpg
08. Музыкальный класс в колхозной школе

09. Музыкальный класс в колхозной школе.jpg

10. Школьница сидит в лингафонном кабинете, готовая попрактиковаться в произношении.jpg
10. Школьница сидит в лингафонном кабинете, готовая попрактиковаться в произношении

11. Школьница сидит в лингафонном кабинете, готовая попрактиковаться в произношении.jpg

12. Школьница с бантиком для волос.jpg
12. Школьница с бантиком для волос

13. Школьники изучают технику сборки .jpg
13. Школьники изучают технику сборки

14. Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними присматривают, пока их родители работают.jpg
14. Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними присматривают, пока их родители работают

15. Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними присматривают, пока их родители работают.jpg

16. Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними присматривают, пока их родители работают.jpg

17. Женщина почтальон принесла газету в один из домов колхоза имени Ленина под Ставрополем.jpg
17. Женщина почтальон принесла газету в один из домов колхоза имени Ленина под Ставрополем

18. Подросток и его лошадь стоят среди цветущих красных тюльпанов на территории колхоза под Ставрополем..jpg
18. Подросток и его лошадь стоят среди цветущих красных тюльпанов на территории колхоза под Ставрополем

19. Всадник сгоняет скот.jpg
19. Всадник сгоняет скот

19. Пастух из колхоза .jpg
20. Пастух из колхоза

20. Управляющий колхозом имени Ленина гордо стоит на одном из цветущих горчичных полей колхоза.jpg
21. Управляющий колхозом имени Ленина гордо стоит на одном из цветущих горчичных полей колхоза
Источник: https://humus.livejournal.com/8832278.html
Метки: история, Россия, ставрополь, фото
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