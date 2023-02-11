1987. Уолли Макнейми в колхозе имени Ленина под Ставрополем
01. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем собираются на улице, чтобы сфотографироваться
02. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем гордо позируют перед фотографом
05. Бабушки из колхоза имени Ленина под Ставрополем дружески машут гостю на прощание
06. Двое детей забирают для своей семьи свежий хлеб из пекарни колхоза имени Ленина
07. Две девочки с большими красными бантами на волосах ждут транспорта в школу
08. Музыкальный класс в колхозной школе
10. Школьница сидит в лингафонном кабинете, готовая попрактиковаться в произношении
12. Школьница с бантиком для волос
13. Школьники изучают технику сборки
14. Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними присматривают, пока их родители работают
17. Женщина почтальон принесла газету в один из домов колхоза имени Ленина под Ставрополем
18. Подросток и его лошадь стоят среди цветущих красных тюльпанов на территории колхоза под Ставрополем
19. Всадник сгоняет скот
20. Пастух из колхоза
21. Управляющий колхозом имени Ленина гордо стоит на одном из цветущих горчичных полей колхоза