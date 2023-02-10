Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Супершоу. В части циркового представления (жонглирование карабинами с отомкнутыми штыками) переплюнули американцев. Трудно поверить, что штыки боевые, не бутафорские.
В части собственно парада оформление в основном по позднесоветскому образцу. Кстати, до войны (Великой Отечественной) у нас ходили в ногу, но без всяких артистических штук. Тянуть носок и все прочие неестественные телодвижения при маршировке – это мы взяли у немцев (по образцу гитлеровцев).
На параде продемонстрировано 11 межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-17». Это когда выражение лица Ким Чен Ина стало довольно угрюмым, ракеты с белой головкой, дальше черно-белая клетка. МБР «Хвасон-17» – ядерное оружие, способна достичь материковой части США.
а вы меня вчерась маленько удивили гр.А -столько гадости о Пушкине и со смакованием -а казались божьим одуваном из творческой среды..А потом Стрелков ,еще бы Квачкова с Лебедем и Рохлиным назвали и полный комплект для портрета лжепатриота..Ах да ,кагтавый Кургенян с армией краснорубашечников-не состоялся ,либо держат в засаде ,в случае решения поставить опять на красный пгоектик..Разочаровали -таких тьма здесь ,не русский ты,но граммотен в письме ..Всякие на ЯП интересны ,главное не буддист,фашист,сионист,бандеровец ,змагар -эти открыто не голосят здесь…