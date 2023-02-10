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Парад в Пхеньяне

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Полное видео военного парада в Пхеньяне к 75-й годовщине армии Северной Кореи.
Как всегда масштабно и пафосно. Плюс несколько новинок.



Кстати, у Кима шляпа в стиле Лаврентия Павловича.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8160422.html
Метки: берия, ким чен ын, кндр, парады, пхеньян, северная корея
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 551 483
    А. 56 мин. назад

      Супершоу. В части циркового представления (жонглирование карабинами с отомкнутыми штыками) переплюнули американцев. Трудно поверить, что штыки боевые, не бутафорские.
      В части собственно парада оформление в основном по позднесоветскому образцу. Кстати, до войны (Великой Отечественной) у нас ходили в ногу, но без всяких артистических штук. Тянуть носок и все прочие неестественные телодвижения при маршировке – это мы взяли у немцев (по образцу гитлеровцев).
      На параде продемонстрировано 11 межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-17». Это когда выражение лица Ким Чен Ина стало довольно угрюмым, ракеты с белой головкой, дальше черно-белая клетка. МБР «Хвасон-17» – ядерное оружие, способна достичь материковой части США.

      • 28436 24062
        маринаА. только что

          а вы меня вчерась маленько удивили гр.А -столько гадости о Пушкине и со смакованием -а казались божьим одуваном из творческой среды..А потом Стрелков ,еще бы Квачкова с Лебедем и Рохлиным назвали и полный комплект для портрета лжепатриота..Ах да ,кагтавый Кургенян с армией краснорубашечников-не состоялся ,либо держат в засаде ,в случае решения поставить опять на красный пгоектик..Разочаровали -таких тьма здесь ,не русский ты,но граммотен в письме ..Всякие на ЯП интересны ,главное не буддист,фашист,сионист,бандеровец ,змагар -эти открыто не голосят здесь…

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