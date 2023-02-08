Отдых в Международном детском центре «Артек» – это ещё и уникальная возможность познакомиться с разными профессиями. Организаторы тщательно прорабатывают программу таким образом, чтобы детям было интересно и, в то же время, каждый мог найти что-то для себя. Это крайне важно для формирования здоровой личности и своевременной профориентации. Для этого в Стране Детства есть профильные отряды, в которых есть возможность максимально погрузиться в исследование того или иного направления.

Совсем недавно ребята начали знакомиться с захватывающей профессией археолога. Экспедиции, поиски артефактов, раскопки, реконструкция и изучение предметов из прошлого – все это захватывает артековцев.

«Для ребят из профильных археологических отрядов подготовлена насыщенная общеразвивающая программа. Артековцы занимаются изучением истории древнего мира, также мы проводим первичный анализ артефактов, которые нам предоставили сотрудники музейно-выставочного комплекса «Артека». Это предметы, которые были найдены во время археологических раскопок. Дети учатся работать со специальным оборудованием», – рассказал педагог дополнительного образования Светлана Чепиль.

Для каждого ребенка попасть в профильный отряд – истинное счастье. В «Артеке» абсолютно каждый сможет выбрать то направление, где ему удастся максимально раскрыть свои таланты. А есть вдруг будет испытывать сложности с выбором – на помощь придут взрослые. Они подскажут, помогут и направят. Только посмотрите на это многообразие: в МДЦ есть и «Парусная школа», и «Диджеинг ПРО», и «Танцы в Артеке», и «Фотовидение», и «Юные защитники здоровья», и «КВН-отряд», а также отряды морские, театральные, туристические, экологические, педагогические и многое другое.

Даже столовые «Артека» – и те являются своего рода образовательными площадками. Повара комбината питания регулярно устраивают для детей кулинарные мастер-классы, на которых артековцы самостоятельно готовят полезные блюда из своего ежедневного меню, над созданием которого трудится целая команда профессионалов: технологи, нутрициологи, диетологи. Питание в МДЦ организовано на высочайшем уровне. Для приготовления используются только щадящие методы обработки. Таким образом, артековцам еще и прививают принципы правильного питания. Смена в «Артеке» длится 21 день, а именно столько нужно мозгу для формирования новой привычки. Так что после трехнедельного питания в столовых привычка питаться полезной едой у ребят останется. Кроме того, в рамках таких мастер-классов дети знакомятся с профессией повара.