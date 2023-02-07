Железные дороги России. Разворот на восток
Товарищ "Перископ" https://t.me/periskop_pacific об изменениях на российской железной дороге.
Железные дороги России. Разворот на восток
Немного любопытных выдержек из железнодорожного официоза (встреча Путин – Белозеров (http://kremlin.ru/events/president/news/65315), это которого в СБУ вчера вызвали)
* Первый раз за всю историю экономики железных дорог объём перевозки на Восток превысил объём перевозки на Запад. 80 миллионов – на Восток, 76 миллионов – на Запад.
* Объём перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40%, соответственно, с 365 к 210 миллионам [тонн], и эта тенденция продолжается.
* Тяжеловесное движение в два раза увеличили — [массой] 7100 [тонн], тяжёлые поезда идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь — мы начали перевозки соединённых грузовых тяжеловесных поездов, один поезд — 14 200 [тонн], длина такого поезда больше 2 километров.
* Количество контейнеров в перевозке достигло рекордных значений – 5 млн. 800 тысяч, абсолютный рекорд. При этом появились флекситанки, лайнербэги, контейнеры опентопы, и даже уголь в прошлом году повезли в контейнерах. То есть представить несколько лет назад, что так можно работать…
* Результат продажи билетов в электронном виде в 2022 году: практически 74 процента было продано в цифровом формате. А вот в 2019-м — 57, то есть мы приросли практически на 30 процентов.
* Очень хорошо себя зарекомендовали двухэтажные поезда: практически на 30 процентов увеличили охват — более 60 городов.
https://t.me/boris_rozhin/77467 – цинк
ВОСТОК ,АЗИЯ -теперь наше ФСЁ:
Новый торговый российско-иранский коридор, в который вкладывают значительные инвестиции, поможет сократить маршрут перемещения грузов на тысячи километров. По трансконтительному пути между Азовским и Каспийским морями уже курсируют десятки судов под флагом России и Ирана. В будущем это позволит наладить новые связи с наиболее продвинутыми азиатскими экономиками и оградиться от вмешательства Запада.
К проекту постепенно подключается Индия, для которой открываются новые возможности выхода на рынки Африки и стран Ближнего Востока.
Все эти маршруты идут в обход Европы.
Суда, курсирующие по Дону и Волге, в больших объемах перевозят нефтепродукты и зерно, так как Иран считается одним из крупнейших импортеров российского зерна.
Две страны официально объявили о множестве других сделок, касающихся транспортировки важных грузов, в том числе автомобильных запчастей, турбин, полимеров и прочего.
Так, именно Россия стала стратегическим поставщиком ядерного топлива для реактора в Бушере.
«Эти две страны играют в кошки-мышки. Они изучат все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия», — считают в лондонском Международном институте стратегических исследований.
“…Разворот на восток”.
Теперь дело за небольшим – восстановить экономику малых городов и сёл Сибири и Дальнего Востока, улучшить их демографию, а также условия жизни населения.
Теперь дело за небольшим. Нужно составить обязанности работника чтобы было явное отличие с образованием человек или без него. Использовать все нормы и правила как ЗАКОН, чтобы не было жидовской болтовни кто как хорошо говорит.
В добрый путь Россия на Восток. Не нужно слушать о том, что все китайское это плохо. Под самыми жесткими санкциями Восток продолжает созидать.
Наше время пришло,
Да поможет нам сила господня.