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Железные дороги России. Разворот на восток

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Товарищ "Перископ" https://t.me/periskop_pacific об изменениях на российской железной дороге.

Железные дороги России. Разворот на восток

Немного любопытных выдержек из железнодорожного официоза (встреча Путин – Белозеров (http://kremlin.ru/events/president/news/65315), это которого в СБУ вчера вызвали)

* Первый раз за всю историю экономики железных дорог объём перевозки на Восток превысил объём перевозки на Запад. 80 миллионов – на Восток, 76 миллионов – на Запад.

* Объём перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40%, соответственно, с 365 к 210 миллионам [тонн], и эта тенденция продолжается.

* Тяжеловесное движение в два раза увеличили — [массой] 7100 [тонн], тяжёлые поезда идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь — мы начали перевозки соединённых грузовых тяжеловесных поездов, один поезд — 14 200 [тонн], длина такого поезда больше 2 километров.

* Количество контейнеров в перевозке достигло рекордных значений – 5 млн. 800 тысяч, абсолютный рекорд. При этом появились флекситанки, лайнербэги, контейнеры опентопы, и даже уголь в прошлом году повезли в контейнерах. То есть представить несколько лет назад, что так можно работать…

* Результат продажи билетов в электронном виде в 2022 году: практически 74 процента было продано в цифровом формате. А вот в 2019-м — 57, то есть мы приросли практически на 30 процентов.

* Очень хорошо себя зарекомендовали двухэтажные поезда: практически на 30 процентов увеличили охват — более 60 городов.

https://t.me/boris_rozhin/77467 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8154197.html
Метки: железные дороги, инфраструктура, РЖД, Россия, транспорт, экономика
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28397 24027
    марина 7 февраля 20:31

      ВОСТОК ,АЗИЯ -теперь наше ФСЁ:
      Новый торговый российско-иранский коридор, в который вкладывают значительные инвестиции, поможет сократить маршрут перемещения грузов на тысячи километров. По трансконтительному пути между Азовским и Каспийским морями уже курсируют десятки судов под флагом России и Ирана. В будущем это позволит наладить новые связи с наиболее продвинутыми азиатскими экономиками и оградиться от вмешательства Запада.

      К проекту постепенно подключается Индия, для которой открываются новые возможности выхода на рынки Африки и стран Ближнего Востока.
      Все эти маршруты идут в обход Европы.

      Суда, курсирующие по Дону и Волге, в больших объемах перевозят нефтепродукты и зерно, так как Иран считается одним из крупнейших импортеров российского зерна.
      Две страны официально объявили о множестве других сделок, касающихся транспортировки важных грузов, в том числе автомобильных запчастей, турбин, полимеров и прочего.
      Так, именно Россия стала стратегическим поставщиком ядерного топлива для реактора в Бушере.

      «Эти две страны играют в кошки-мышки. Они изучат все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия», — считают в лондонском Международном институте стратегических исследований.

    • 18003 16437
      Руса час назад

        “…Разворот на восток”.

        Теперь дело за небольшим – восстановить экономику малых городов и сёл Сибири и Дальнего Востока, улучшить их демографию, а также условия жизни населения.

      • 10544 7996
        chu только что

          Теперь дело за небольшим. Нужно составить обязанности работника чтобы было явное отличие с образованием человек или без него. Использовать все нормы и правила как ЗАКОН, чтобы не было жидовской болтовни кто как хорошо говорит.
          В добрый путь Россия на Восток. Не нужно слушать о том, что все китайское это плохо. Под самыми жесткими санкциями Восток продолжает созидать.
          Наше время пришло,
          Да поможет нам сила господня.

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