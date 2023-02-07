Зачистка “теневого” Телеграма
Зачистка "теневого" Телеграма
Арест одного из «крестных отцов» теневой стороны сети Telegram Александра Гусова – событие (https://t.me/readovkanews/52038), значимость которого все, кто пишет о происходящем, обходят стороной.
Аресты и задержания админов и владельцев ТГ-каналов из-за вымогательства идут с лета 2022 года по нарастающей. С каждым новым делом все более и более нарастает значимость персон, которые попали в поле зрения силовиков. Первые летние аресты затронули админов, управлявших крепкими средними пулами каналов, собиравших дань с бизнес-игроков – так угодили под следствие владельцы и админы каналов «Проект Сканер» и «Адские бабки».
Затем ситуация пошла по нарастающей и дошла до админов каналов, которые связывали с именем Ксении Собчак. Трое из них были задержаны, а их переписка попала в руки следствия. После этого Собчак покинула на время страну, а затем была вынуждена извиняться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Это не спасло задержанных админов. Поскольку они вымогали деньги буквально по телефону прямо под запись, остановить следственную машину уже было невозможно.
Эта история, как и предыдущие, показала, что владельцы и админы каналов считали получение денег с заказчиков обыденным делом. Арест Гусова, которого ранее связывали с каналом «Футляр для виолончели», где публиковали компромат и недостоверную информацию в том числе о президенте и его семье, а теперь с каналом «ВЧК-ОГПУ» – свидетельство того, что силовики пришли к вершине теневого телеграмма, к тем, кто стоит за массовым забросом компромата и оперирует совсем иными цифрами при шантаже. Это понятно и по реакции каналов, ведь после ареста Гусова некоторые, в числе которых и админы ВЧК-ОГПУ, перестали занимать наблюдательную позицию и перешли в категорию сочувствующих и нападающих, видно эта ситуация их коснулась лично.
Гусов дает показания, которые могут повлиять не только на телеграм-сообщество, но и на деловую и политическую элиту. При арестах, связанных с каналом «Адские бабки» в руки следствия попал перечень тех, кто платил за блоки и заказы. В их числе – госбанки и известные лица. Что попало в руки к силовикам сейчас можно только гадать, но оно явно по своему масштабу превосходит все, что было до этого. Имена заказчиков и жертв, реквизиты платежей и многое другое
(с) Скурлатов
https://t.me/c/1299018745/9265127 – цинк
Походу времена безнаказанного вымогательства через "блоки на негатив" заканчиваются.