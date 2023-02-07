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Союз Китая и России: Угроза для гегемонии Запада? | Геоэнергетика Инфо

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Союз Китая и России: Угроза для гегемонии Запада? Геоэнергетика Инфо
Китай и Россия близки как никогда, и это проблема для США. Пекин заявляет о своем нейтралитете в конфликте на Украине и утверждает, что не знал заранее о планах России. Но он также отказывается осуждать Москву. Вместо осуждения он повторяет официальные установки Кремля и обвиняет НАТО в провоцировании кризиса, еще больше разрушая отношения с Европой и США. Пекин, чья экономика истощена стратегией нулевого COVID, от которой он сейчас отказался, смягчает тональность своих высказываний по международным проблемам и наращивает дипломатические усилия в отношениях с западными странами. Делается это для того, чтобы вернуть утраченные позиции и стабилизировать связи.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dt6j3wkpM3k
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 10537 7993
    chu три часа назад

      Жид обязательно любит что нибудь на себя напялить.
      Очечки с блестками и обязательно на нос спущены, бородка с канделябрами, и кривить губками во время разговора.
      Такое впечатление что жид из себя ничего не представляет как образованный человек, и пытается это скрыть.
      Лучше бы он пошел работать сварщиком на железную дорогу.

      2
      2
      • 3567 3463
        Викторchu три часа назад

          Спасибо не надо.
          Выслушивание теории сварки во время сварки, не будет способствовать качеству, тем более количеству свариваемых изделий.

          1
          1
          • 10537 7993
            chuВиктор три часа назад

              Когда ты ему расскажешь теорию сварки, тогда он тебя сдаст и осудит на собрании теми словами, которые ты ему скажешь. За правильные слова его выберут депутатом, и он будет говорить не в интернете в ящике, а по телевизору. И сдавать будет уже депутатов, которых он видел в бане с диффчонками.
              И все будут им восхищаться.

              2
              2
            • 1021 621
              SibiryakВиктор час назад

                маринка сообщила что поверху зреет раскол между патрушевым и путиным, что скажешь?

                • 3567 3463
                  ВикторSibiryak 35 мин. назад

                    Скажу что любая трещинка если её вовремя не заварить и, или хотя бы не засверлить, – превратится в “раскол”.
                    Так что довертесь специалистам и, – не “ковыряйте”…)

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