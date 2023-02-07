Союз Китая и России: Угроза для гегемонии Запада? | Геоэнергетика Инфо
Союз Китая и России: Угроза для гегемонии Запада? Геоэнергетика Инфо
Китай и Россия близки как никогда, и это проблема для США. Пекин заявляет о своем нейтралитете в конфликте на Украине и утверждает, что не знал заранее о планах России. Но он также отказывается осуждать Москву. Вместо осуждения он повторяет официальные установки Кремля и обвиняет НАТО в провоцировании кризиса, еще больше разрушая отношения с Европой и США. Пекин, чья экономика истощена стратегией нулевого COVID, от которой он сейчас отказался, смягчает тональность своих высказываний по международным проблемам и наращивает дипломатические усилия в отношениях с западными странами. Делается это для того, чтобы вернуть утраченные позиции и стабилизировать связи.
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Жид обязательно любит что нибудь на себя напялить.
Очечки с блестками и обязательно на нос спущены, бородка с канделябрами, и кривить губками во время разговора.
Такое впечатление что жид из себя ничего не представляет как образованный человек, и пытается это скрыть.
Лучше бы он пошел работать сварщиком на железную дорогу.
Спасибо не надо.
Выслушивание теории сварки во время сварки, не будет способствовать качеству, тем более количеству свариваемых изделий.
Когда ты ему расскажешь теорию сварки, тогда он тебя сдаст и осудит на собрании теми словами, которые ты ему скажешь. За правильные слова его выберут депутатом, и он будет говорить не в интернете в ящике, а по телевизору. И сдавать будет уже депутатов, которых он видел в бане с диффчонками.
И все будут им восхищаться.
маринка сообщила что поверху зреет раскол между патрушевым и путиным, что скажешь?
Скажу что любая трещинка если её вовремя не заварить и, или хотя бы не засверлить, – превратится в “раскол”.
Так что довертесь специалистам и, – не “ковыряйте”…)
это не совпадении интересов и думаю младший сынок патрушева главный актёр в этом.
Сынок, насколько знаю, – главный “агроном”.
А продовольственная безопасность на фоне разворачивающихся мировых событий и, желание многих на этом, прогнозируемом голоде заработать, та ещё… – “трещина”.
верно, но я имел ввиду младшего