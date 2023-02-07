Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ответы на вопросы (6.02). Отец Андрей Ткачёв

37 0

00:00 Приветствие
5:26 О долге мужчины и любви к дальним
14:05 Чем меньше гордости, тем меньше наказания
19:12 Грехи, боязнь смерти и надежда на милость Бога
27:56 Причащение в веру непостыдную
33:37 Уместно ли присутствие мужа на родах
36:29 Почему нет крестного хода в Рождество?
39:43 Однодневный пост
41:37 Молитва во время прогулки
44:39 Литургическая жизнь ребенка
49:48 Осенение себя крестным знамением в публичном месте
56:00 О посте перед Причащением

По понедельникам, в 14:00 по Москве, протоиерей Андрей Ткачёв отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv

В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
о чем мы получаем уведомление.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2voMjdqIogQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы (26.12). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (30.01.23). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (11.07). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (12.12.22). Отец Андрей Ткачёв

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru