Клуб кинопутешественников. Антарктида (1981)
Антарктиде дано немало имён. “Страной пурги”, “материком за облаками” называли её путешественники. Чем же так притягательна для них эта земля? Земля, где средняя температура континентальной части -70 градусов по Цельсию, где ураганные ветра могут унести прочь людей, их строения и даже самолёт? Об этом и многом другом рассказывает нам передача “Клуб кинопутешественников”, освещая историю открытия ледяного континента, рассказывая устами полярников о нелёгкой жизни и работе вблизи Южного полюса.
Главная редакция кинопрограмм, 1981
Автор сценария – Юрий Сенкевич
Режиссер – Тамара Перегуда
Ведущий – Юрий Сенкевич
#гостелерадиофонд #Антарктида #КлубКинопутешественников
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