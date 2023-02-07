Объявился среди людей «один замечательный человек», которого многие называли сверхчеловеком. В силу своей гениальности он уже к тридцати трем годам прославился как мыслитель, писатель и общественный деятель. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но «всевидящее око вечности знало, что этот человек преклонится перед злою силою, лишь только она подкупит его — не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкою власти, а чрез одно безмерное самолюбие». То, что курсивом – прямые цитаты из труда Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», изданного перед смертью.

Не пугайтесь! Тот Соловьёв, которого все слушают, смотрят по ТВ с утра до вечера, жив-здоров. А его тёзка, Владимир Сергеевич, почил в бозе 31 июля 1900 года. В мировую культуру вписан как «русский философ, богослов, поэт и литературный критик, сыгравший значительную роль в развитии русской философии и поэзии конца XIX века и в духовном возрождении начала XX века». В названной выше повести Соловьев попытался рационализировать пророчества Иоанна Богослова в той части, которая касается появления Антихриста, наполнить их реальным историческим смыслом. Это как раз о том времени, в которое мы попали. По мнению философа, основным геополитическим конфликтом ближайшего будущего станет противостояние народов Восточной Азии (во главе с китайцами) и Европы. Если говорить о Человеке, его Совести, духовном мире, как объекте и субъекте Культуры человечества, у Русского богослова попадание абсолютное. Герой повествования сотворил труд «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Сильные мира сего всячески способствовали успеху талантливого мыслителя с тайным намерением использовать его в будущем. Далее цитата: «Заправилы общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться… Тогда «посвященные» решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена — «грядущий человек». Наш герой, а это был он, «один замечательный человек», был единогласно выбран в пожизненные президенты Соединенных Штатов Европы (или императоры Рима). Его назначению не помешал даже тот факт, что его происхождение было покрыто мраком неизвестности, его мать была известна обоим земным полушариям, и слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами. Император-сверхчеловек подчинил себе весь мир и навсегда прекратил войны и рознь по всей Земле. Кроме того, он осуществил экономическую реформу, в результате которой «всякий стал получать по своим способностям, и всякая способность — по своим трудам и заслугам». Во второй год его царствования установилось равенство всеобщей сытости».

Подчёркиваю: написано до того, как один «призрак», уже бродивший по Европе, осел в России. Не говоря о Клаусе Швабе с его «инклюзивным капитализмом», открывающим дверь в «новый дивный мир», в котором люди труда включаются в справедливую долю при распределении общественного богатства. Напомню, что эксперты международной организации Oxfam считают, что сегодня 1 процент населения планеты владеет 99 процентами ценностей на Земле. И этот «процент», справедливо поделится со всеми народами!?

«Педерастия головного мозга» - такой диагноз поставил в утренней передаче 2 февраля 2023 года наш современник Владимир Рудольфович Соловьев всем врагам РФ, как на Украине, так в Европе и США. Громко кричит, крепко ругается пропагандист номер один в борьбе за Родину! Даже Израилю стало «прилетать»…

Лично я благодарен Владимиру Рудольфовичу за то, что в его передаче за 18 января услышал богослова Магомеда Хийтанаева с передовой на Украине:

- Мы защищаем божественные законы. Мы защищаем нашу веру, наших детей. Все пророки братья. Мы не воюем против Украины. Нет! Религия у нас одна. Пророк Исус самый близкий для меня человек, - сказал Мухаммад. …Мухаммад говорит, что до судного дня будет 10 знамений. И одно из них – пришествие Исуса. Мы все люди Писания: и христиане, и мусульмане и иудеи, которые уверовали в Моисея...

Стоп! А как быть с мусульманами, которые идут на смерть, взрывая синагоги? Как быть с тайнами писания мусульманских мудрецов, которые предрекали, что конец иудаизму положат именно чеченцы? Я, чеченец и мусульманин, вздрогнул и открыл Библию. Там написано, что пока Моисей вдали от людей общался с Богом, его брат Аарон сделал золотого тельца, которому стали поклоняться евреи. Моисей приказал убить всех «из этих»! Но Аарона, зачинщика бунта, он не тронул, ибо тот был не просто брат, а ещё и первосвященник. Да и вообще «зачистка» была не полной, поскольку не определить, что у человека, не успевшего встать на колени перед атрибутом Сатаны, в сердце. Ну, и пошло-поехало! Из «синайского турпохода» бывшее семитское племя вышло без Моисея. Но - с прекрасной боевой и политической подготовкой. Воины, не знающие традиций Предков, не различающие добро и зло.

С датами, протяженностью во времени в главном христианском писании разобраться трудно. Но нам, советским людям, это и не требуется. Достаточно оглянуться на ближайшую историю, чтобы убедиться: поворот к золотому тельцу происходит мгновенно. Мы видим ещё живых «обманутых вкладчиков» девяностых и нулевых. Вложили, и ждали без труда прибавок к деньгам. Миллионы таких. Но многие даже ваучеры, атрибут Сатаны, в руки не взяли… Таких – меньшинство, но именно они «люди писания».

Но вернёмся на передовую, к речи Хийтанаева:

- Пророк Исус спустится с небес и будет праведным правителем, нашим имамом и справедливым судьей. …Все мусульмане мира ждут пришествия Исуса… Мы защищаем Божьи законы, поэтому нам помогает Всевышний Создатель, нам помогают его ангелы, нам помогают наши мирные люди, которые живут в России, молятся за нас, болеют за нас. Поэтому мы орлы, орлы высоко летают. Наш дух не сломать! Мы сегодня на священном джихаде, на священной войне».

Священная война! Эти слова прозвучали из уст богослова, в наше сознание введено Понятие, с которым Русь выиграла все войны, как в обозримой, так и в скрытой от всех народов истории.

После Хийтанаева выступил Соловьёв. Его пламенная речь не затронула ни ум мой, ни сердце. Разве что про «чеченские войны», в которых с чеченской стороны, якобы, воевали «иноверцы, притворяющиеся мусульманами»…

Писал уже в связи с визитом Соловьева к воинам-чеченцам, что война смывает старые обиды. Кто старое помянет, тому глаз вон. Но в оригинале: а кто забыл – тому оба! Никто не забыл, какую лютую, ядовитую ненависть к чеченцам талантливо нагнетал многие годы Владимир Рудольфович. Но и это бы ладно – многие на ходу переобулись с началом боевых действий на Украине. А тут хуже…

… Первая моя статья «Миру нужна наша пропаганда. Иначе нам смерть» опубликована на сайте газеты «Завтра» 21 мая 2014 года. Она вошла в книгу «Я русский чеченского происхождения» (2016). Там на стр. 125 статья «О патриотизме Соловьёва и геморрое России». Не вырубишь топором! Мне переобуваться не надо, не откажусь ни от единого слова. Дальше – больше. 31 марта 2020 года я опубликовал статью «О пользе изделия №2. Владимир Соловьёв как зеркало антирусской революции». Прошли годы и что изменилось? «Они демаскировались! Соловьев и Симоньян против Матвейчева» - так называется моя статья, опубликованная на целом ряде сайтов 27 марта 2022 года. Это по свежим следам после очередного «упоительного вечера» с Соловьевым на ТВ. Олег Матвейчев, профессор, депутат ГД, заместитель председателя комитета по информационной политике, говорит о корнях культуры России, корнях белого человечества. «Это некая единая проторелигия, протофилософия, которая была присуща индоевропейской цивилизации, ставшей материнской по отношению ко всем остальным». Но Симоньян привела в пример США, которые «в истории не роются, решают задачи дня сегодняшнего». Про глубинную историю сказано совершенно конкретно: «По-настоящему великие народы этим не занимаются». Во как!

Коротко говоря, пропагандисты номер один и два буквально запинали профессора, закопытили. Реакция самого Олега Анатольевича, которому на широком ТВ сказать так и не дают, в интернете такова: «…мне и сказать-то ничего не дали. Пригвоздили и навешали ярлыков. Я сказал, что историю надо рассматривать не как тысячелетнюю, а как большую. Сказал предложение и меня удивила реакция Симоньян и Соловьёва, которые накинулись с каким-то абсолютно иррациональным остервенением и стали забивать, спорить, не давать говорить. …Армянам можно говорить про древнюю историю, евреям можно, всей западной цивилизации можно, русским – нельзя!»

Тот Соловьев, с которого я начал, не рискнул писать Евангелие от себя. А наш современник, «любушка-то наша» Владимир Рудольфович – написал! В издательстве "Колибри" в 2005 году вышла его книга "Евангелие от Соловьева". Там автор излагает свою версию второго пришествия Христа. Главными героями книги являются три еврея: чудотворец Даниил, клонированное дитя экспериментов секретных генетиков КГБ; сам Соловьев, его первый апостол, убежденный, что Даниил - Христос; и работающий таксистом в США ветхозаветный патриарх Енох, видящий в Данииле Антихриста. Ну да, «художественная» литература, тут полёт фантазии, свобода таланта. Но в данном случае какого? Без Совести!

Трудно, едва ли возможно донести словами то, что волнует сердце… К примеру, генерал Конашенков в дугу Русский. По лицу видно, что совестливый. Мне даже подумалось, что будучи и лейтенантом жене не изменял. Но сравните его «голосовое» сопровождение движения наших войск на Украине с тем, что делал еврей Левитан во время Великой Отечественной. Его воинское звание мы вообще не знаем, но Адольф Гитлер называл Левитана своим «врагом номер один». Сталин в списке Гитлера был под «номером два».

…В быту мы употребляем слово «сиганул», когда кто-то переместился с неимоверной скоростью. Но «сиг» - это конкретная единица измерения, равная 1/300 миллионной доле секунды. Это знали Предки Русского мира. Формулировка «Не в силе Бог, а в правде», принадлежит не Александру Невскому, не Владимиру Путину. Это вынесено из глубины веков, которой по утверждению наших «пропагандистов», «по-настоящему великие народы не занимаются». Но вот Лермонтов: «Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно». Человек Русской цивилизации тот, кто живет сердцем, кто чувствует в своем сердце Правду. А Правда – это меч Истины, оружие Света, сила Бога. Совесть в сердце, способном контактировать с Богом. Это высокие частоты, то, что связывает человека с Творцом. Вот этого-то у «нового евангелиста», пропагандиста №1, судя по всему, отродясь не было. О каком возгорании Духа мы можем говорить? А для Победы нужно именно это…

Эдуард Наипов,

Кострома