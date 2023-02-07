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1956. В мире животных

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Фотограф Эдгар Дмитриевич Брюханенко

01. Студенты охотоведы на практике в тайге
01. Студенты охотоведы на практике в тайге
02. Охотник - любитель.jpg
02. Охотник – любитель

03. Охотник - любитель.jpg

04. Охотник - любитель.jpg

05. Охотник - любитель.jpg

06. Охотник - любитель.jpg

07. Охотник-соболятник Семён Тыклин на отлове зверьков.jpg
07. Охотник-соболятник Семён Тыклин на отлове зверьков

08. Охотник-соболятник Семён Тыклин на отлове зверьков.jpg

09. Охотник-соболятник Семён Тыклин на отлове зверьков.jpg

10. Семён Тыклин - мастер отлова живых соболей.jpg
10. Семён Тыклин – мастер отлова живых соболей

11. Охотник-промысловик Сибирской тайги В. Титов.jpg
11. Охотник-промысловик Сибирской тайги В. Титов

12. Тофалария. Охотник промысловик.jpg
12. Тофалария. Охотник промысловик

13. По следу… Братский район.jpg
13. По следу… Братский район

14. В зимовье. Можно ударить по домино, а лучше обработать шкурки.jpg
14. В зимовье. Можно ударить по домино, а лучше обработать шкурки

15. В зимовье. Можно ударить по домино, а лучше обработать шкурки.jpg

16. В зимовье. Можно ударить по домино, а лучше обработать шкурки.jpg

17. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов.jpg
17. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов

18. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов.jpg

19. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов.jpg

20. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов.jpg

21. У толстого мыса по следу зверя.jpg
21. У толстого мыса по следу зверя

22. Строитель с зайцем. Удачная охота..jpg
22. Строитель с зайцем. Удачная охота
Источник: https://humus.livejournal.com/8824156.html
Метки: история, Россия, фото
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2011-08-28 "В мире животных"
"В мире животных"
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 274 270
    Сан Саныч два часа назад

      Фидматик, те подборки фотографий, которые вы публикуете, замечательно иллюстрируют быт ушедшего времени (советского, дореволюционного). Показывают психотипы людей.

      На меня в детстве огромное впечатление произвёл альбом фотографий Вадима Гиппенрейтера “К вулканам Камчатки”. Наверное, из-за этого я сам стал путешественником. Публикуйте, пожалуйста, больше таких фотоальбомов.

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