1956. В мире животных
Фотограф Эдгар Дмитриевич Брюханенко
01. Студенты охотоведы на практике в тайге
02. Охотник – любитель
07. Охотник-соболятник Семён Тыклин на отлове зверьков
10. Семён Тыклин – мастер отлова живых соболей
11. Охотник-промысловик Сибирской тайги В. Титов
12. Тофалария. Охотник промысловик
13. По следу… Братский район
14. В зимовье. Можно ударить по домино, а лучше обработать шкурки
17. Расселение соболя в Тайшетском районе. Экспедиция охотоведов
21. У толстого мыса по следу зверя
22. Строитель с зайцем. Удачная охота
Фидматик, те подборки фотографий, которые вы публикуете, замечательно иллюстрируют быт ушедшего времени (советского, дореволюционного). Показывают психотипы людей.
На меня в детстве огромное впечатление произвёл альбом фотографий Вадима Гиппенрейтера “К вулканам Камчатки”. Наверное, из-за этого я сам стал путешественником. Публикуйте, пожалуйста, больше таких фотоальбомов.