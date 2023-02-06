Как научиться быть счастливым?! Документальный фильм Камертон счастья
Какие люди светятся от радости? Почему мы бываем не счастливы? Что нужно изменить, чтобы ощущать удовлетворение от жизни полной грудью, полным сердцем? «Камертон счастья» – новый документальный фильм Общероссийской общественной организации «Общее дело», раскрывающий различные философские и практические аспекты обретения счастья. Это не фильм-догма, а скорее фильм-размышление.
Если кто-то испытал от просмотра фильма некий личный инсайт – пожалуйста, поделитесь этим в комментариях!
Марк Твен говорил: «В жизни каждого человека есть два ВЕЛИКИХ дня: день, когда он родился, и день, когда он понял, ДЛЯ ЧЕГО». А психологи говорят, что деятельность человека – это основной фактор возникновения депрессии и одновременно основной фактор ощущения счастья (а чего именно – зависит от уровня удовлетворенности своей деятельностью). Создатели фильма «Камертон счастья» развивают эти мысли, помогая зрителю глубже проанализировать себя и стать чуточку счастливее.
Категория фильма 12+, но в целом фильм ориентирован на взрослую аудиторию.
Также фильм может быть полезен старшеклассникам, определяющимся с выбором будущей профессии.
И фильм может быть полезен преподавателям философии, для показа и совместного обсуждения со своими студентами.
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✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
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То, чего вы ТОЧНО не знали про ВИЧ и СПИД https://youtu.be/BJXp6Og04OA
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Это был выпуск:
Новый документальный фильм Общего дела «Камертон счастья» 2023 год.
Категория фильма 12+
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