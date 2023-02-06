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Как научиться быть счастливым?! Документальный фильм Камертон счастья

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Какие люди светятся от радости? Почему мы бываем не счастливы? Что нужно изменить, чтобы ощущать удовлетворение от жизни полной грудью, полным сердцем? «Камертон счастья» – новый документальный фильм Общероссийской общественной организации «Общее дело», раскрывающий различные философские и практические аспекты обретения счастья. Это не фильм-догма, а скорее фильм-размышление.

Если кто-то испытал от просмотра фильма некий личный инсайт – пожалуйста, поделитесь этим в комментариях!

Марк Твен говорил: «В жизни каждого человека есть два ВЕЛИКИХ дня: день, когда он родился, и день, когда он понял, ДЛЯ ЧЕГО». А психологи говорят, что деятельность человека – это основной фактор возникновения депрессии и одновременно основной фактор ощущения счастья (а чего именно – зависит от уровня удовлетворенности своей деятельностью). Создатели фильма «Камертон счастья» развивают эти мысли, помогая зрителю глубже проанализировать себя и стать чуточку счастливее.

Категория фильма 12+, но в целом фильм ориентирован на взрослую аудиторию.
Также фильм может быть полезен старшеклассникам, определяющимся с выбором будущей профессии.
И фильм может быть полезен преподавателям философии, для показа и совместного обсуждения со своими студентами.

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✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Как подсадить детей на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на АЛКОГОЛЬ https://youtu.be/e7UIM7b34Aw
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО влияют на массы https://youtu.be/s0KbdO229N0
УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ православия https://youtu.be/10U9k5cmRRA
То, чего вы ТОЧНО не знали про ВИЧ и СПИД https://youtu.be/BJXp6Og04OA

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Это был выпуск:
Новый документальный фильм Общего дела «Камертон счастья» 2023 год.
Категория фильма 12+


#общеедело #осознание #счастье
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bpJqWcaBQ_Y
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