Наука утверждает, что динозавры жили «десятки миллионов лет назад» но множество окаменелостей динозавров имеют внутри мягкую ткань!

Чем по своей сути является наука - голословными утверждениями возведенными в ранг истины. Все мы живем в информационной скорлупе созданной для нас учеными. Вбивание "общепризнанной" картины мира начинается с самого рождения посредством мультфильмов и развивающих книг, и продолжается в школах и институтах, и подкрепляется постоянно с помощью мировых СМИ. Все должны верить, что история нашего мира такова, как нам сказали, но так ли это на самом деле? Мало кто знает, но ученые и археологи давно знают и обсуждают на научных конференциях такие вопросы, которых Вы никогда не увидите в учебнике. Например тот факт, что несмотря на общепринятую догму о том, что динозавры жили "десятки миллионов лет назад" при археологических раскопках находят "окаменевшие" скелеты динозавров содержащие мягкие ткани и даже - мумии динозавров!

Сразу хочу акцентировать Ваше внимание на том, что я не противник науки, как таковой. Нет! Я за науку, но за науку без лжи! Да, это удобно - создать некую матрицу ложной истории мира и вбив ее в голову населению Земли, таким образом обезопасить сложившуюся систему устоявшихся "научных знаний" позволяющих манипулировать и управлять массами в своих корыстных интересах.

Одна "Теория Дарвина" чего стоит, ведь с ее помощью миллиардам людей вбили в голову, что они просто тупые животные, произошедшие от тупой макаки не так давно прыгающей по ветвям и жующей бананы. А если ты животное, то и ценности современного мира прививать намного проще - Работай, жри, спи, размножайся и не задавай лишних вопросов.

Серьезные научные издания беспрерывно публикуют сотни и тысячи "научных исследований", которыми буквально забиты все мировые СМИ. Но проблема в том, что 99% этих "исследований" не представляют никакой научной ценности и призваны лишь создавать информационный шум за которым не должно быть видно настоящих открытий.

Раз ты предок обезьяны, то и открытия на подобии таких, как: "Ученые признали шлепанцы самой опасной обувью" или "Ученые вычислили скорость, с которой дул волк в "Трех поросятах" тебя должны очень интересовать. Это ведь так важно - шлепанцы-убийцы и скорость с которой волк рушил хижины поросят в сказке!

Чем тупее толпа, тем проще ею управлять и научный мир направлен на поддержание данного постулата. Да, есть ученые пытающиеся заниматься настоящей наукой, но их мало. Кто захочет стать изгоем с ярлыком "лжеученого" без зарплаты, премий и всевозможных правительственных грантов. Вот на исследование "смертельных шлепанцев" деньги выделяются, а кто знает о том, что скелеты динозавров, когда их раскапывают - источают трупный запах, а проще говоря - воняют! Как может вонять скелет животного скончавшегося "десятки миллионов лет назад"?!

"Гигантский пресс искусственно сформированных мифов настойчиво навязывает дебильные формулы"

Есть такая малоизвестная научная дисциплина - Молекулярная палентология, которая занимается идентификацией в ископаемых остатках (возрастом до «сотен миллионов лет») сложных и нестойких биологических макромолекул (преимущественно белков), клеток и даже мягких тканей, которые сохранились именно как «клетки» и «мягкие ткани».

Первый научный обзор по этой теме на русском языке был впервые опубликован лишь в 2005 г и в нем были представлены подробные сводки данных по молекулярной палеонтологии и палеоантропологии группы ассистента профессора, доктора наук (Ph.D.) Мэри Швейцер (M.H. Schweitzer) из двух университетов – в Северной Каролине и в штате Монтана. В 1997 г. в междисциплинарном журнале Академии наук США этой группой были опубликованы результаты исследования бедра тираннозавра (Tyrannosaurus rex) с оцененным возрастом в «65–67 млн. лет». Из кости биохимическими методами выделили и идентифицировали фрагменты гемоглобина, причем настолько большие, что они обладали иммуногенной активностью. Таким образом, за «65 млн. лет» нестойкие молекулы большого и сложного белка в кости тираннозавра не распались до конца, хотя из молекулярной палеоантропологии и молекулярной археологии известно, что сохранность белков в течение промежутков времени, меньших на несколько порядков, весьма невелика.

Помимо фрагментов гемоглобина и порфиринового железа в той кости тираннозавра авторы увидели под микроскопом отчетливые эритроциты, о чем и поведали в том же 1997 г., но не в академическом периодическом издании, а в научно-популярном журнале «Earth». Однако даже столь ограниченная публикация для малого круга читателей вызвала тогда скандал в палеонтологических и эволюционных кругах; доктора М. Швейцер обвинили в спекуляциях, рекламности и т.п., поскольку всем казалось ясным, что в кости «возрастом 65 млн. лет» никаких эритроцитов быть не может. Позднее М. Швейцер так вспоминала этот момент: «Я раздразнила гусей, потому что каждый знает, что подобные вещи не сохраняются в течение 65 млн. лет».

Шефу доктора М. Швейцер, профессору Джеку Хорнеру (Jack Horner), пришлось оправдываться, говоря до начала XXI в. нечто вроде: «Да не нашли мы там на самом деле никаких клеток крови!». Но, прошло некоторое время, и реальность сохранившихся клеток в останках возрастом в «десятки миллионов лет» уже перестала вызывать сомнения. Более того, идентифицировали нечто большее.

В 2005 г. в ведущем мировом журнале «Science» опубликовали еще более удивительные результаты. В костях четырех динозавров (трех тираннозавров и гадрозавра – синоним утконосого динозавра) после удаления минеральной составляющей были идентифицированы гибкие, прозрачные кровеносные сосуды, содержащие характерно окрашенные эритроциты.

Помимо этого, авторы нашли клетки кости (остеоциты) и, дополнительно, фрагменты белков – коллагена и остеокальцина, реагирующие с соответствующими антителами. Микрофотографии продемонстрировали, что и сосуды, и эритроциты визуально практически не отличаются от аналогичных структур современного нам страуса, которого выбрали в качестве контроля. Позднее доктор М. Швейцер в своих выступлениях показывала одновременно две микрофотографии образцов, приговаривая: «Одним из этих клеток 65 млн. лет, а другим – 9 месяцев. Можете вы сказать мне, какие из них какие?»

Доктор М. Швейцер впервые увидев, что эритроциты и сосуды возрастом в «несколько десятков миллионов лет» почти неотличимы от современных нам клеток и структур испытала настоящий шок, - «Когда окаменелость распалась, то остались прозрачные сосуды. Это был полный шок. Я не поверила, пока мы не повторили опыты 17 раз».

В июле 2006 г. в «National Geographic News» были приведены следующие слова профессора Дж. Хорнера: «Мы не знаем, из чего они состоят. Они выглядят как кровеносные сосуды. Они эластичны и во всем подобны им, но состоят ли они из исходного вещества или нет, мы не знаем». Иными словами, маститый палеонтолог предполагает, что в процессе фоссилизации (окаменения) произошло нечто такое, что кардинально изменило внутреннюю сущность сосудов, точнее – биологических молекул, из которых они состоят, сделав их устойчивыми к различным воздействиям в течении «десятков миллионов лет». При этом внешняя сущность структур осталась идентичной современной нам. Считать же, что сосуды изменились в процессе диагенеза (замещения органики минералами) в данном случае нельзя, поскольку при анализе образцов минеральная составляющая была удалена нацело. Да и какие минералы могут быть тут одновременно и «гибкими», и «прозрачными»?

Как бы там ни было, но теперь больше никто не обвиняет М. Швейцер, как раньше, в «спекуляциях и рекламности» за ее эритроциты, остеоциты и сосуды в костях динозавров. А ведь недавно она имела большие затруднения при публикации своих результатов о мягких тканях тираннозавра в известном научном журнале «Science», связанные с тем, что никто не верил в способность мягких тканей выдерживать дольше нескольких десятков тысяч лет.

Один рецензент сказал ей, что он вообще не будет рассматривать корректность ее данных, поскольку знает, что такие открытия невозможны (вроде как заявка на «вечный двигатель»). А потом добавил, что никакие данные подобного рода его не убедят.

Доктор М. Швейцер понимает, почему многие были настроены столь скептически: «Если взять образец крови и подержать его на полке, то в нем не останется ничего распознаваемого через приблизительно неделю. Так почему же, действительно, что-то должно оказаться в костях динозавров?».

Но время, даже весьма короткое, часто расставляет все на свои места. Прошло всего чуть более полутора лет с момента выхода публикаций о сосудах и клетках в костях динозавров (март 2005 г.), а в области молекулярной палеонтологии появились результаты в чем-то еще более невероятные, чем даже исследования доктора Мэри Швейцер с сотрудниками. В августе 2006 г. в «Geology» (журнал Геологического общества США) были опубликованы данные группы авторов во главе с исследовательницей из Ирландского университетского колледжа в Дублине Марией Макнамарой (Maria McNamara). Эти результаты получены в рамках ее будущей диссертации (Ph.D.). В отложениях древнего озера в Испании были обнаружены остатки более чем сотни амфибий – лягушек и саламандр, причем в десятой части костей сохранился костный мозг с клетками и жировыми прослойками, визуально обычного вида. Важность открытия в том, что останкам этих амфибий палеонтологами приписывается возраст в «10 млн. лет», ибо они найдены в миоценовых слоях.

Но никакие клетки и ткани, а также биологические макромолекулы, в принципе не могут сохраниться на Земле не то что десятки, а единицы миллионов лет!

Помимо лягушек и саламандр сообщалось также, что фрагменты костного мозга были обнаружены в остатках головастика.

М. Макнамара: «Костный мозг сохранен на органическом уровне. Оригинальный цвет ткани сохранился. Как и у современных лягушек, во внутренней зоне костей видна жировая ткань желтого цвета, окруженная внешней зоной красного костного мозга».

М. Макнамара считает, что костный мозг повсеместен для миллионолетних костей, стоит только их «разгрызть». Ее спросили, почему же до этого никто не догадался глянуть внутрь ископаемых костей, которые пристально рассматривали еще со времен профессоров Р. Оуэна и Э. Челленджера из «Затерянного мира». Ответ прост, и заключается он в том, что внутрь не смотрели, поскольку «нечего портить вещь»:

«Было множество причин, по которым окаменевший костный мозг никогда не находили прежде. Поскольку костный мозг разлагается очень быстро, когда люди умирают, то никто никогда не думал, что он может сохраниться. Кроме того, чтобы увидеть кости изнутри, вы должны их разломать; очевидно, что если вы имеете хорошие образцы музейных окаменелостей, то вы не собираетесь получать разрешение их разломать».

В случае же испанских миоценовых лягушек и саламандр костей было много, доставались они трудно, и некоторые при раскопках, транспортировке и хранении поломались. Вот тогда-то, впервые за пару сотен лет, и догадались взглянуть под микроскопом на нутро ископаемых костей.

Но неужели за столько лет существования археологии ни у кого не ломались найденные кости и никто из-за этого не догадался их изучить? Конечно ломались и конечно изучали, но в целях собственной безопасности решили обо всем этом помалкивать. И только сейчас, после десятилетия относительно интенсивного развития молекулярной палеонтологии, после находок доктора М. Швейцер, стало, вероятно, относительно безопасно распространяться об обнаружении костного мозга, пусть и «окаменевшего», но – возрастом в «миллионы лет».

В 2006 г. доктор М. Швейцер опубликовала в «National Geographic News» свою статью под названием - «Множество окаменелостей динозавров могут иметь внутри мягкую ткань».

Почему доктор М. Швейцер и «National Geographic News» не побоялись такого заголовка? А потому, что за время, прошедшее с момента публикации в «Science» 2005 г. статьи о сосудах и эритроцитах четырех динозавров, группа М. Швейцер «расширила и углубила» исследование. Эксперименты были повторены с более чем дюжиной других образцов динозавров и прочих ископаемых животных. Сказано, что в приблизительно половине образцов «получены замечательно последовательные результаты», и что вид под микроскопом «был неотличим от образцов современных тканей». Рекордом стали клетки и ткани из костей гадрозавра возрастом «80 млн. лет».

Если бы все прошедшее было настоящим,

а настоящее продолжало существовать наряду с будущим,

кто был бы в силах разобрать: где причины и где последствия?

Козьма Прутков

В 2006г в журнале «Discover» было опубликовано интервью доктора М. Швейцер. Когда М. Швейцер исследовала скелет тираннозавра, найденный в Адском Ручье [Hell Creek; в штате Монтана], она заметила, что окаменелость источает отчетливо органический запах.

«Она пахла точно так же, как один из трупов, которые были у нас в лаборатории» – сообщала Швейцер.

Учитывая обычное понятие, что подобные окаменелости составлены полностью из минералов, Швейцер обеспокоено обратилась к профессору Дж. Хорнеру.

«Но он сказал в ответ только, что все кости с Адского Ручья пахнут» – вспоминает Швейцер. Старинные палеонтологи трупный запах (the smell of death) даже не регистрировали. Для Швейцер же этот факт подразумевал, что следы жизни могли все еще цепляться за те кости.

Мумии динозавров

Оказывается, бывает и такое. Термин «мумия» в данном случае палеонтологи употребляют условно: это не высушенные или чем-то обработанные останки с мягкими в прямом смысле тканями. Палеонтологи решили называть мумиями такие останки, в которых сохранились окаменевшие мягкие ткани. Когда фоссилизованная кожа обернута вокруг скелета, когда образцы сохранили сколько-то внутренних тканей, то окаменелость рассматривается как мумия. Бывают мумии более или менее трехмерной формы, а бывают и относительно плоские (расплющенные в породе).

Мумии динозавров – это самые полные окаменелости данных животных. Фоссилизованные чешуя, кожа и мягкая ткань найдены только у приблизительно одной из каждой тысячи окаменелостей динозавра, и обычно они охватывают менее одного процента образца. Но встречаются мумии, у которых все это «охватывает» вплоть до 85–90% наружного покрова. Понятно, что полностью сохранившие внешний вид и форму внутренних органов окаменелости важны для реконструкции истинного облика и строения ископаемых животных. Благодаря мумиям динозавров в последнее время попытались снять ряд вопросов, но эти исследования все еще не приобрели достаточную известность и никак не отразились на обыденно-научных представлениях.

Всего на настоящий момент известно около десяти мумий динозавров. Три мумии гадрозавров были обнаружены Ч. Штенбергом (Ch. Sternberg) в 1908, 1910 и 1916 гг. в Вайоминге. Последний экспонат ушел на дно в северной Атлантике вместе с потопленным транспортом, перевозившим его в Британский музей. Остальные окаменелости до сих пор экспонируются в Нью-Йоркском Американском музее естественной истории.

Казалось бы – посмотрел на фото из музея в Нью-Йорке и – езжай, получай разрешение изучать образцы современными методами (рентгеноскопией, компьютерной томографией итд. Но ведь не едут и не изучают!

Есть еще мумия сципионикса (Scipionyx). Это останки детеныша динозавра с фрагментами мягкой ткани; найдены возле Неаполя в Италии в 1983 г. Сохранились окаменевшие кишечник, печень, некоторые мышцы и дыхательное горло. Данная мумия предоставила свидетельства против гипотез о теплокровности динозавров и их родстве с птицами: ободочная кишка локализовалась вблизи спинного хребта, как у крокодилов, но не у птиц. Похожей на крокодилью оказалась и дыхательная система. В связи с этим палеонтологами-эволюционистами была выдвинута головоломная теория, что птицы возникли из крокодилов, которые когда-то эволюционировали от динозавров.

Надо отметить, что две указанные гипотезы муссируются и доныне; более того, о родстве динозавров с птицами говорится как о бесспорном факте, типа: «Птицы, как и летающие ящеры, возникли от мелких архозавров, приспособившихся к лазанию по деревьям».

Следующий экспонат - останки тесцелозавра (Thescelosaurus). Это мумия, поскольку помимо фоссилизованных сухожилий и хрящей было обнаружено окаменевшее сердце. Останки найдены в 1993 г. на ранчо в Южной Дакоте. Мумии приписывается возраст в «66 млн. лет». Тесцелозавр представляет собой птицетазового динозавра относительно небольшого размера (с коротконогого пони), жившего в конце Мелового периода о чем сообщал журнал «Science» от 7 апреля 2000 г.

С помощью компьютерной томографии были получены свидетельства, что у тесцелозавра имелось четырехкамерное сердце с двойным кругом кровообращения и единственной системной аортой. Отметим, что и у самой полной мумии динозавра – Леонардо, – тоже четырехкамерное сердце. И у крокодилов – тоже.

Еще из найденных мумий следует упомянуть:

Останки крылатого (feathered) динозавра синозауроптерикса (Sinosauropteryx), найденные в 1994 г. в Китае. Эмбрион титанозавра (Titanosaurus) из Аргентины. Останки тираннозавра (Tyrannosaurus) из Вайоминга. Мумию брахилозавра (Brachylophosaurus) Леонардо, возраст которой оценивают в «77 млн. лет». Это самая знаменитая мумия; она принадлежит утконосому динозавру. Была найдена в 2000 г., раскопана в 2001 г. и исследована в 2002 г. Научных публикаций о ней вообще нет, за исключением доклада группы изучавших Леонардо исследователей на ежегодной встрече палеонтологов позвоночных в Окле, США, в 2002 г.

Руководителем исследований Леонардо был Нейт Мeрфи (Nate Murphy), куратор палеонтологии позвоночных из музея на Мальте, Монтана, и основатель Института динозавров Джужит-ривер (Judith River Dinosaur Institute).

Мумия на 85–90% сохранила окаменевший покров (кожа и чешуя), мягкие ткани и внутренние органы, когти, клюв и «гребень» (складка вдоль спины). Сохранились трехмерные «слепки» правой плечевой мышцы, ткани глотки, зоб, язык и подушечки трехпалых ног.

«Книгой рекордов Гиннеса» Леонардо был признан «Наиболее сохранившимся динозавром в мире». На момент смерти он достигал семи метров в длину и весил около двух тонн. Динозавр был полностью захоронен в песчанике, и чтобы не испортить экспонат, его извлекли целиком вместе с монолитом весом в 6,5 т.

Сохранилось даже окаменевшее содержимое желудка, так что стало возможным узнать состав его последней трапезы: папоротники, печеночник, хвойные и магнолия. Желудок содержал пыльцу около 40 различных растений.

Образование больших фоссилизованных мумий должно было быть процессом крайне быстрым, когда в течение нескольких дней нечто полностью останавливало разложение. Поэтому в западных креационных кругах наличие этих останков считают еще одним доказательством библейской катастрофы. Так, скорее всего, оно и есть...

Конечно эволюционисты и вообще современный научный мир не дают хода таким исследованиям и продолжают исследовать "смертельные тапки" и домики Наф-Нафа, а еще дискредитируют ученых, которые посмели посягнуть на священную корову несущую золотые яйца. как корова может нести яйца, спросите вы? Но если ученые с мировым именем могут на полном серьезе утверждать, что все мы произошли от обезьяны, то тогда вполне возможно, что и коровы несут яйца.

Начнем с того, что биологические макромолекулы и структуры, которые обнаружены в "окаменелых останках динозавров живших десятки миллионов лет назад" - должны были получить дозу радиации во много миллионов "рентген"!

«Рентгены» взяты в кавычки, поскольку в данном случае более корректны другие размерности дозы облучения (зиверт и пр.). Но большинство читателей знакомо только с рентгенами.

В статье, посвященной находкам доктора М. Швейцер с соавторами сосудов и клеток в останках динозавров, есть критическое замечание Джеффри Бада (Jeffrey Bada), геохимика из Института океанографии в Сан-Диего. Доктор Бада не может представить себе, как мягкие ткани пережили миллионы лет, поскольку радиация в окружающей среде (радиационный фон земли) должна была давно привести к полному распаду органические образцы. Он сказал, что накопленная доза уничтожит все биомолекулы, хотя подробностей не привел. Тем не менее, доктор Бада не сомневается в реальности длительных геологических промежутков времени, поэтому он считает поголовно все клетки и сосуды доктора Мэри результатом какого-то артефакта, постороннего загрязнения.

Была рассчитана доза облучения, которую должны были накопить за «десятки миллионов лет» столь эффектные под микроскопом эритроциты и сосуды динозавров, а также клетки костного мозга ископаемых амфибий. Дело в радиационном фоне нашей планеты.

Радиационный фон земли состоит, преимущественно, из гамма-излучения и альфа-излучения радона. По данным Научного комитета по действию атомной радиации при ООН (НКДАР 2000), средняя годовая доза на поверхности земли составляет для обоих типов излучений вместе 2,42 миллизиверта (размерность учитывает значение на единицу массы). На поверхности нашей планеты естественный радиационный фон может колебаться в зависимости от местности от 1 до 17 и чуть ли не до 200–400 миллизивертов в год.

Зиверт – это большая единица накопленной дозы для любого типа ионизирующих излучений (не только гамма- , но и альфа-, и бета- и пр.), приведенная по биологической эффективности к рентгеновскому или гамма-излучению. Для последних же используют грей (Гр), который составляет 100 рад или, если хотите, грубо говоря 114 рентген, более памятных неспециалистам (хотя это и другой тип дозы – не поглощенная, а экспозиционная).

Итак, 2,42 миллизиверта в год.

За тысячу лет – 2,42 Зиверта.

За миллион лет – 2420 Зивертов, или 242000 рад, или 275880 рентген.

Словом, за миллион лет останки накопят дозу в 0,242 мегарада (или 2,42 килогрея), а за десять миллионов – в 2,42 мегарада. Мы уж не говорим здесь о 70 млн. лет для динозавров доктора Мэри – получается около 17 мегарад (17 миллионов рад; 19,4 миллиона рентген).

Здесь следует сказать, что, поскольку клетки и ткани в останках мертвые, то никакие процессы репарации-восстановления от радиационных повреждений в них не происходят (репарируют только живые клетки). Поэтому в данном случае разница в эффективности острого, быстрого облучения и длительного, хронического (та же доза за миллионы лет) отсутствует.

Дозы в единицы – десятки мегарад – это очень большие дозы, которые приняты, в основном, в мире радиостерилизации (обработка медицинского инструментария, костных аллотрансплантантов и пр.). При 1,4–5 мегарадах инактивируются вирусы гепатита и ВИЧ, а для грибков и бактерий достаточно 0,8–2 мегарада. Про цельные же клетки высших организмов мы тут и не говорим. Только один пример: исследование инактивации вируса ВИЧ в зависимости от дозы радиации. При облучении инфицированных вирусом лимфоцитов в дозе 10 мегарад эксперименты пришлось прекратить, так как клетки разрушались прямо «под лучом». А ведь это были живые лимфоциты, способные за счет клеточной защиты и репарации устранять множество первичных радиационных повреждений ДНК и других макромолекул.

Даже устойчивая к облучению костная ткань (костно-сухожильные аллотрансплантанты) весьма повреждается при дозах порядка несколько мегарад. А при дозах свыше 2,5 мегарада имеют место ощутимые повреждения полиэтилена с потерей им значительной части свойств (при радиостерилизации пластикового медицинского инструментария). «Губки» из коллагена, используемые в медицине для восстановления тканей, при дозе в 2,5 мегарада претерпевают очень сильное нарушение и структуры, и свойств.

Кто-то может спросить: ладно с полиэтиленом и коллагеном, а как конкретно с клетками костного мозга, клетками крови и сосудами? Таких исследований относительно немного; преимущественно речь идет об инактивации тех или иных белковых структур, проницаемости мембранных препаратов (в том числе и эритроцитарных) и пр. Значительные нарушения в свойствах мембранных структур, белковых и липидных комплексов и др. наблюдаются уже при дозах до 4 мегарад, иногда – 4–8 мегарад.

Следует подчеркнуть, что в приведенных примерах исследовали не цельные морфологически клетки, а их структуры и составляющие в растворе. Некто знающий может сказать, что для большинства из перечисленных экспериментов имелось облучение в растворе, или в присутствии воды живых клеточных структур. А это, понятно, усиливало эффекты за счет радиолиза воды, но в ископаемых костях воды нет. Мы ответим, во-первых, что не все из перечисленного полностью соответствует воздействию в водной среде. Так, в высушенных спорах бактерий воды крайне мало, поэтому для их стерилизации и требуются относительно большие дозы, но – до 2 мегарад. Нет воды и при радиационной инактивации вирусов и обработке медицинского полиэтилена. А во-вторых – для сложных биологических макромолекул (ДНК, к примеру) показано наличие внутримолекулярной воды независимо от того, какое произошло высушивание. Да и гидрофобные липидные структуры клеток, из которых составлены мембраны, крайне чувствительны к перекисному окислению, индуцированному радиацией.

Поэтому мы рассчитывали радиационный фон на поверхности Земли, а не в ее глубинах, где он может быть много выше («фонят» скалистые структуры типа гранита и пр.). Представим только две ссылки об уровнях облучения персонала подземных шахт (где радон и другие типы излучений). Было проведено также сетевое исследование возможного уровня радонового фона в местах раскопок динозавров доктором М. Швейцер с сотрудниками (Скалистые горы, Адский Ручей и пр. в Монтане). Оказалось, что фон там, понятно, отнюдь не низок, поскольку горные породы.

Но у динозавров эритроциты и сосуды идентифицированы для останков от 65 до 80 «миллионов лет»!

Что соответствует накопленным дозам для среднего фона земли от 15,7 до 19,4 мегарад! Это очень много даже для вирусов, белков и мембранных структур в растворах. Но мы видели микрофотографии тех клеток и сосудов, но мы знаем о словах доктора М. Швейцер, которая, как уже отмечалось, любит показывать одновременно препараты возрастом в 9 месяцев и в «70 млн. лет», утверждая, что на взгляд они трудноотличимы. Трудно представить, что все эти биологические структуры, выглядящие столь нетронуто, накопили дозу радиации от единиц до десятков мегарад (единиц – десятков миллионов рентген).

Данный вопрос отчасти касается и мумий динозавров, которые не должны были сохраниться по этой же причине – ведь в их окаменелых мягких тканях наверняка присутствуют минерализованные органические остатки, как у динозавров доктора М. Швейцер. Какие там Вило и Леонардо в «66 и 77 миллионов лет»... Вот почему мы в представленном обзоре рассмотрели материалы и по окаменелым мумиям динозавров тоже, которые сходу не кажутся опровергаемыми в свете «миллионов лет». Радиация в таких дозах вполне могла бы уничтожить в мумиях органические каркасы. Не рассыпались ли они бы после этого на частицы песчаника и кости?

Наверное, будет приведен аргумент, согласно которому радиационный фон на земле в прошлом мог быть меньшим, чем ныне. Но даже если средний фон колебался на порядок (что вряд ли), то для клеток из костей динозавров все равно мало бы что изменилось – дозы остаются очень высокими (не менее 1,5–2 мегарад). Да и с чего фону было быть много меньше? Если же скорости радиоактивного распада и пр. изменялись, то тогда униформистской гипотезе и разным изотопным датированиям конец приходит окончательный.

Все приведенные расчеты доз стало возможным провести только в последние годы – когда в ископаемых остатках действительно и бесспорно обнаружили биомолекулы, клетки и ткани.

То, что сегодня повторяет каждый, или с чем он молча соглашается,

завтра может оказаться ложью, дымом мнений, по ошибке принятым

за благодатную тучу, несущую на поля плодоносный дождь.

Г.Д. Торо. «Уолден, или жизнь в лесу»

Прошло больше десятилетия с момента опубликования казавшихся невероятными результатов исследования в кости тираннозавра иммуногенных фрагментов гемоглобина (1997 г.). Но за это время были получены такие данные из области молекулярной палеонтологии, которые чуть ли не затмили этот гемоглобин. Стало рассматриваться как обыденное обнаружение в ископаемых костях возрастом в «десятки миллионов лет» гибких прозрачных сосудов, окрашенных структурированных клеток и биомолекул. Так и говорят теперь: «Множество окаменелостей динозавров могут иметь внутри мягкую ткань». И – никто не удивляется, как же подобная ткань могла сохраниться миллионы лет, попирая все биологические и физико-химические закономерности.

Доктор Мэри Швейцер с соавторами (США) открывают все более «старые» сосуды и клетки в останках динозавров (теперь уже возрастом «80 млн. лет»), а вот – подоспели результаты исследования ирландки Марии Макнамары миоценовых лягушек и саламандр. В августе 2006 г. ею с сотрудниками в академическом журнале США опубликованы данные об отменно сохранившемся костном мозге этих амфибий возрастом в «10 млн. лет», представлено фото, и вновь никто серьезно не удивляется. Окаменелые мумии динозавров, опять же. Их все находят и находят, а одну даже занесли в «Книгу рекордов Гиннеса». Удивляться перестали, но в «миллионы лет» продолжают верить твердо.

В результате молекулярные палеонтологи вынуждены придумывать наукообразные объяснения геохимическим и биохимическим механизмам, которые обусловили столь удивительную сохранность лабильных и высокоэнергетических биоструктур в течение геологических промежутков времени. Чуть ли не для каждого образца эти механизмы получаются разные, в зависимости от эрудированности и вкуса конкретного исследователя. Гипотезы друг друга они, вероятно, не переносят. Но для специалиста все такие построения не выдерживают критики и кажутся измышлениями на уровне дипломной работы.

Получается так, что факты обнаружения биологических структур в ископаемых останках – бесспорны, а общепринятая в эволюционном мире (как в атеистическом, так и в некоторой части богословского) теория о «десятках и сотнях миллионов лет» – отнюдь нет. И с каждым годом все больше данных из различных областей науки (в том числе и молекулярной палеонтологии) противоречит гипотезе о длительных периодах.

Язык естественнонаучных дисциплин в первую очередь основан на самых свежих фактах, а их в последнее время накоплено уже достаточно. Поэтому, если молекулы, клетки и мягкие ткани действительно обнаружены в костях динозавров, то этим костям не может быть миллионы лет. Ибо за подобные сроки даже из-за слабого облучения за счет радиационного фона земли были бы накоплены очень большие дозы радиации; значительные даже для обрывков мембран, белков и вирусов, а не только для морфологически («по виду») неизмененных клеток костного мозга и гибких сосудов. Например, для останков динозавров возрастом около «70 млн. лет» рассчитанная накопленная доза составит около 17 мегарад (19,4 миллиона рентген). При этом расчет шел из учета радиационного фона на поверхности земли, а не в ее недрах, где уровень радиации, как правило, выше.

По факту, теперь рассуждать о длительных возрастах ископаемых останков динозавров и тех «миоценовых» амфибий просто некультурно. Поэтому не только на языке науки, но и на языке культурологии мы говорим: «Упоминаемые в книге «Бытие» дни творения по своей длительности никак не являются геологическими эпохами. Скорее, они ближе к нашим дням, хотя мы не можем точно знать, какова была их длительность, и каково тогда было время вообще».

Конечно, данное утверждение будет верным, если не отделять останки тех динозавров и амфибий от общей истории земли и не считать их каким-то странным «чудом» или чьими-то вредными происками.

Автор: Альманах непознанного