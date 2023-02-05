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1990-1992. Гжегож Галонцка в Москве

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01. 1990. 13 апреля. Парень звонит из телефонной будки
01. 1990. 13 апреля. Парень звонит из телефонной будки

02. 1990. 13 апреля. Митрополит Ювеналий, Раиса Горбачева и Варвара Ярузельская (последняя справа).jpg
02. 1990. 13 апреля. Митрополит Ювеналий, Раиса Горбачева и Варвара Ярузельская (последняя справа)

03. 1990. 13 апреля. Первые дни открытия первого Макдональдса в городе. Длина очередей превышала 500 метров.jpg
03. 1990. 13 апреля. Первые дни открытия первого Макдональдса в городе. Длина очередей превышала 500 метров

04. 1990. 14 апреля. Люди на рынке.jpg
04. 1990. 14 апреля. Люди на рынке

05. 1990. 14 апреля. Люди на рынке.jpg

06. 1991. 18 мая. Цыганские дети просят милостыню на Красной площади.jpg
06. 1991. 18 мая. Цыганские дети просят милостыню на Красной площади

07. 1990. 20 мая. Глеб Якунин во время демонстрации матерей, потерявших детей на войне в Афганистане. Матери запросили информацию о своих детях у вла…
07. 1990. 20 мая. Глеб Якунин во время демонстрации матерей, потерявших детей на войне в Афганистане. Матери запросили информацию о своих детях у властей

08. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели во время репетиции.jpg
08. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели во время репетиции

09. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели во время репетиции.jpg

10. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели на Арбате.jpg
10. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели на Арбате

11. 1991. 26 мая. На Красной площади выступают артисты региональной фольклорной группы.jpg
11. 1991. 26 мая. На Красной площади выступают артисты региональной фольклорной группы

12. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудниская, работавшая в Италии, в знаменитом ГУМе.jpg
12. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, в знаменитом ГУМе.

13. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудниская, работавшая в Италии, во время прогулки по Красной площади.jpg
13. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, во время прогулки по Красной площади

14. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудниская, работавшая в Италии, сидит на скамейке с настоящим медвежонком..jpg
14. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, сидит на скамейке с настоящим медвежонком.

15. 1991. 28 декабря. Католическая церковь Людовика Французского, единственная открытая при коммунистическом режиме. Виктор Воронович празднует рели…
15. 1991. 28 декабря. Католическая церковь Людовика Французского, единственная открытая при коммунистическом режиме. Виктор Воронович празднует религиозную свадьбу, которая ранее была запрещена

16. 1991. 29 декабря. Московское метро. Отец Никодем Повойский среди пассажиров.jpg
16. 1991. 29 декабря. Московское метро. Отец Никодем Повойский среди пассажиров

17. 1991. 29 декабря. Ночной вид на Кремль и Москву-реку.jpg
17. 1991. 29 декабря. Ночной вид на Кремль и Москву-реку

18. 1991. 30 декабря. Люди стоят в очереди за продуктами.jpg
18. 1991. 30 декабря. Люди стоят в очереди за продуктами

19. 1991. 30 декабря. Продуктовый магазин с весами и счетами.jpg
19. 1991. 30 декабря. Продуктовый магазин с весами и счетами

20. 1991. 31 декабря. Красная площадь. Новый год. Американские отцы-францисканцы со статуей Богоматери Фатимской пытаются отнести статую в Кремль, чт…
20. 1991. 31 декабря. Красная площадь. Новый год. Американские отцы-францисканцы со статуей Богоматери Фатимской пытаются отнести статую в Кремль, чтобы исполнить пророчество. Отцов блокируют дежурные солдаты

21. 1992. 1 января. Смена караула на Красной площади.jpg
21. 1992. 1 января. Смена караула на Красной площади

22. 1992.1 января. Панорама города. Сувенирное фото трех солдат с картонными фигурами Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.jpg
22. 1992.1 января. Панорама города. Сувенирное фото трех солдат с картонными фигурами Бориса Ельцина и Михаила Горбачева

23. 1992. 1 января. Вид на город и промышленную зону.jpg
23. 1992. 1 января. Вид на город и промышленную зону

24. 1992. 5 января. Петр Федорович Космолинский, художник и производитель свинцовых солдатиков. Возможно дворянского происхождения.jpg
24. 1992. 5 января. Петр Федорович Космолинский, художник и производитель свинцовых солдатиков
Источник: https://humus.livejournal.com/8821860.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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