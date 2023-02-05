1990-1992. Гжегож Галонцка в Москве
01. 1990. 13 апреля. Парень звонит из телефонной будки
02. 1990. 13 апреля. Митрополит Ювеналий, Раиса Горбачева и Варвара Ярузельская (последняя справа)
03. 1990. 13 апреля. Первые дни открытия первого Макдональдса в городе. Длина очередей превышала 500 метров
04. 1990. 14 апреля. Люди на рынке
06. 1991. 18 мая. Цыганские дети просят милостыню на Красной площади
07. 1990. 20 мая. Глеб Якунин во время демонстрации матерей, потерявших детей на войне в Афганистане. Матери запросили информацию о своих детях у властей
08. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели во время репетиции
10. 1991. 21 мая. Начало русской высокой моды. Модели на Арбате
11. 1991. 26 мая. На Красной площади выступают артисты региональной фольклорной группы
12. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, в знаменитом ГУМе.
13. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, во время прогулки по Красной площади
14. 1991. 27 мая. Начало русской высокой моды. Российская модель Ирина Рудницкая, работавшая в Италии, сидит на скамейке с настоящим медвежонком.
15. 1991. 28 декабря. Католическая церковь Людовика Французского, единственная открытая при коммунистическом режиме. Виктор Воронович празднует религиозную свадьбу, которая ранее была запрещена
16. 1991. 29 декабря. Московское метро. Отец Никодем Повойский среди пассажиров
17. 1991. 29 декабря. Ночной вид на Кремль и Москву-реку
18. 1991. 30 декабря. Люди стоят в очереди за продуктами
19. 1991. 30 декабря. Продуктовый магазин с весами и счетами
20. 1991. 31 декабря. Красная площадь. Новый год. Американские отцы-францисканцы со статуей Богоматери Фатимской пытаются отнести статую в Кремль, чтобы исполнить пророчество. Отцов блокируют дежурные солдаты
21. 1992. 1 января. Смена караула на Красной площади
22. 1992.1 января. Панорама города. Сувенирное фото трех солдат с картонными фигурами Бориса Ельцина и Михаила Горбачева
23. 1992. 1 января. Вид на город и промышленную зону
24. 1992. 5 января. Петр Федорович Космолинский, художник и производитель свинцовых солдатиков