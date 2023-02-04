Христианский социализм. Может ли православный человек любить СССР?
Может ли социализм иметь в своей основе религию? Может ли православный человек любить СССР, православный и антисоветчик – синонимы? Что такое христианский социализм? Говорим с доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского университета, протодиаконом Владимиром Василиком. Ведущий Игорь Шишкин.
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