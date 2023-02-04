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Список очередных поставок вооружений из США на Украину

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Список очередных поставок вооружений из США на Украину:

— Дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);
— Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
— Дополнительные 120-мм минометные мины;
— 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
— 181 бронеавтомобиль класса MRAP;
— 250 ПТРК FGM-148 Javelin;
— 2 000 противотанковых ракет;
— противопехотные мины M18 Claymore;
— инженерные боеприпасы;
— снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;
— 2 ЗРК MIM-23 Hawk;
— зенитные орудия и боеприпасы к ним;
— оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
— оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;
— генераторы для ПВО;
— системы для противодействия БПЛА;
— 4 обзорные РЛС;
— 20 РЛС контрбатарейной борьбы;
— запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;
— БПЛА RQ-20 «Puma»;
— 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur ;
— Оборудование для защищенной связи;
— Медицинские принадлежности;
— Финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8147095.html
Метки: война на украине, Вооружения, нато, Россия, США, Украина
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