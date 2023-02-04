Национализация в Крыму
Коротко по национализации в Крыму.
1. Вчера было объявлено о начале национализации объектов имущества, которые принадлежали украинским олигархам и политикам связанным с нацистским режимом в Киеве. В первую очередь национализация коснется Коломойского, Ахметова, Таруты и тварей поменьше калибром. Примечательно, что того же Коломойского сейчас раздевают и у нас и на Западе. С учетом того, что именно Коломойский финансировал Зеленского, эта ситуация не лишена иронии. Пожал последствия.
2. Всего будет национализировано более 500 объектов на всей территории полуострова. Можно вспомнить, что у нас в 2014-2015 годах при Меняйло национализировали около 15 предприятий в Севастополе, что тогда называли "волюнтаристским решением". В Крыму же национализации пришлось ждать более 8 лет.
3. Согласно заявлению Аксенова и постановлению Госсовета Крыма, это будет именно национализация, а не выкуп. Все объекты продадут на открытых торгах, а средства поступят в бюджет республики.По сути, только сейчас Крым действительно завершает процесс ликвидации остаточных экономических связей с Украиной, так как более 8 лет на полуострове прямо или фиктивно продолжала оставаться собственность лиц связанных с евромайданом и нацистскими структурами на Украине. Понадобилась СВО, чтобы наконец начать финальную зачистку.
4. Расходовать планируют на поддержку СВО. Аксенов заявил, что все средства вырученные от продажи пойдут на обеспечение добровольцев и мобилизованных из Крыма. Вот это вообще красивое решение. С учетом обещаний раздавать землю добровольцам и мобилизованным в Крыму с 1 апреля, конвертация национализированного имущества в обеспечение армии, делает Крым модульным примером того, как регион может и должен поддерживать армию.
В целом, процесс нужный и правильный. Разумеется, надо внимательно следить за техническим ходом национализации, так как наверняка найдутся ушлые дельцы, которые захотят за бесценок купить национализированное имущество и тем самым нанести ущерб государству.
Самый прикол будет в том что после национализации средств на поддержку национализированных объектов у бюджета не хватит, в итоге если быстро по дешёвке не распродадут, то объекты превратятся в руины, которые будут проданы по цене земли на которых они находятся.