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Мариуполь. Февраль 2023

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Мариуполь. Февраль 2023

Сейчас Мариуполь намного реже появляется в новостных сюжетах центральных каналов. Может сложиться обманчивое впечатление, что раз города почти не показывается по телевидению, то восстановительные и строительные работы в нем остановились.



Это не так. Работы продолжаются в полном объеме, без перерывов и выходных. И это не шутка – строительные площадки работают круглосуточно. Новые дома возводят, как приезжие, так и местные специалисты.



Много сносятся домов в центре города, именно в центре и районе завода «Азовсталь» разворачивались самые ожесточенные бои. «Визитные карточки» Мариуполя – драматический театр, «дома со шпилями» восстанавливаются. До старой водонапорной башни, тоже очередь дойдет – она не очень пострадала.



Гуманитарная помощь продолжает раздаваться – ее получают пенсионеры и родители маленьких детей. Магазины потихоньку открываются, так же, как и почтовые отделения. Проблема с банками (в Мариуполе сейчас два банка – ДНРовский и российский) осталось – на весь город с полдесятка банкоматов, которые становятся пустыми очень быстро. Да, деньги выдают и в кассах, но там просто огромные очереди.



Российские врачи работают в Мариуполе еще с конца весны прошлого года. Лечат бесплатно. Обращался лично. Прошлым летом бесплатно прооперировали соседку-пенсионерку, еще и нужных лекарств выдали и денег не взяли.



За коммунальные услуги в городе пока не платят, так же, как и за проезд в городском транспорте. Пригородные автобусы тоже бесплатные.



Цены на продукты (относительно средних городских зарплат) высоковатые. Обещают их в супермаркетах отрегулировать. Посмотрим. Сейчас на отдельные позиции продовольственных товаров (к примеру, конфеты, колбасные изделия, чай, кофе) цены в супермаркетах минимум на десять процентов выше чем на рынке.



Очереди за получением паспортов РФ большие, занимают с самого раннего утра. А были бы еще больше, просто у многих жителей (как к примеру, у меня) часть документов сгорело, а на восстановление может уйти и пара месяцев. Как будет время расскажу, с чем пришлось столкнуться, при восстановлении документов – это нужно рассказывать отдельно…



Начали проходить спортивные мероприятия. Даже шахматный турнир недавно был. Девушка из нашей редакции взяла одно из призовых мест.
Работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды, газа и отопления идут постоянно. На подключение интернета заявок очень много – монтажных бригад не хватает.



В общем, город восстанавливается. Вернусь к этой теме через пару месяцев.



(с) Богдан Борман


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8148828.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь, Россия, строительство
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