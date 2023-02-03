Патрушев: авиапрому не хватает свыше 14 тыс. инженеров и конструкторов
Российская авиационная промышленность продолжает испытывать острую потребность в инженерах, конструкторах и технологах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома. Встреча проходила в Рыбинском государственном авиационном техническом университете (РГАТУ) имени Соловьёва. «Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тыс. человек», – сообщил он. Секретарь СБ РФ отметил, что государство принимает меры для сокращения дефицита квалифицированных кадров, но пока ситуация остаётся сложной. Необходимо совершенствовать образовательные программы, готовить студентов к работе на предприятиях, интегрируя колледжи и предприятия реального сектора, указал Патрушев. Он также обратил внимание на то, что «образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных...
Ну кто бы мог подумать,а?!
А чем же вы-цуки,всё это время занимались?