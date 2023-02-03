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Патрушев: авиапрому не хватает свыше 14 тыс. инженеров и конструкторов

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Использованные источники: tass.ru

Российская авиационная промышленность продолжает испытывать острую потребность в инженерах, конструкторах и технологах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома. Встреча проходила в Рыбинском государственном авиационном техническом университете (РГАТУ) имени Соловьёва. «Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тыс. человек», – сообщил он. Секретарь СБ РФ отметил, что государство принимает меры для сокращения дефицита квалифицированных кадров, но пока ситуация остаётся сложной. Необходимо совершенствовать образовательные программы, готовить студентов к работе на предприятиях, интегрируя колледжи и предприятия реального сектора, указал Патрушев. Он также обратил внимание на то, что «образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, rg.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/patrushev_aviapromu_ne_khvatajet_svyshe_14_tys_inzhenerov_i_konstruktorov_650.htm
Метки: картина дня
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