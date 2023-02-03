Согласно сообщению NZZ, глава ЦРУ Уильям Бернс, как сообщается, представил Киеву и Москве мирный план в середине января. Но обе стороны отказались. Сообщается, что только после провала плана Байден решил поставить танк AbramsВ середине января глава ЦРУ Уильям Бернс, как сообщается, представил план прекращения войны на Украине как Киеву, так и Москве по указанию американского президента. Но, как сообщается, обе стороны отвергли этот план. Как сообщает Новая Цюрихская газета со ссылкой на высокопоставленных немецких внешнеполитических деятелей из правительства и оппозиции, было выдвинуто следующее предложение:„Предложение Киеву звучало так: мир в обмен на землю, предложение Москве: земля в обмен на мир. Сообщается, что "земля" составляла около 20 процентов территории Украины. Это примерно размер Донбасса. Обе стороны, сообщают два политика, отказались бы. Украинцы, потому что они не хотят, чтобы их национальная территория была разделена, русские, потому что они в любом случае рассчитывают выиграть войну в долгосрочной перспективе “.Сообщается, что глава ЦРУ Уильям Бернс ознакомился с мирным планом в Киеве и Москве.NZZ далее сообщает, что, по мнению немецких внешнеполитических ведомств, Байден хотел избежать затяжной войны на Украине. По его словам, он был готов отдать часть страны. Если это изображение верно, Байден будет не одинок в своей позиции в Вашингтоне, пишет NZZ. Новое исследование, проведенное известным американским аналитическим центром Rand Corporation („Предотвращение длительной войны“), приходит к выводу, что „предотвращение длительной войны является более высоким приоритетом для Соединенных Штатов“, чем предоставление Украине „контроля над всей ее территорией“.Только после того, как Бернс потерпел неудачу с предполагаемым планом, американский президент, как сообщается, принял решение о поставке танков Abrams. Оба политика сообщают NZZ, что в Вашингтоне существует два лагеря по вопросу о войне на Украине. „С одной стороны, – рассказывают два немецких депутата, – стоят советник по безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Бернс. Они хотели быстро положить конец войне, чтобы иметь возможность сосредоточиться на Китае. С другой стороны, были министр иностранных дел Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они не хотели позволить России разрушить основанный на правилах мирный порядок и выступали за массированную военную поддержку Украины" – сообщает НЗЗ.Берлинская газета попыталась подтвердить эту информацию. „Многое говорит в пользу“ того, что Байден выступил с инициативой, объясняет один из оппозиционных политиков в области обороны. По его словам, если отчет NZZ верен, это еще одно свидетельство того, что у канцлера Германии нет стратегии в оказании помощи Украине. В конце концов, согласно NZZ, Шольц был бы застигнут врасплох решением о поставках танков, а затем отреагировал бы объявлением о поставках немецких „Леопардов“.По словам политика, становится все более очевидным, что США готовятся к длительной войне на истощение. По его мнению, от такой войны все больше пострадала бы и Германия – экономически и финансово, но также и в военном отношении. В конце концов, иногда запасы Бундесвера уже в значительной степени исчерпаны. В правительственной коалиции также заявили, что „многое может быть правдой в отчете“.Представитель фракции ХДС / ХСС по внешней политике Юрген Хардт заявляет: „Сообщения о состоянии принятия решения о боевых танках вписываются в картину, которая показывает канцлера Германии как целеустремленного …“ Путин не вступит в серьезные переговоры до тех пор, пока продолжение боевых действий не будет означать для него риск военного поражения. „Эта точка еще не достигнута“, – сказал Хардт. По его словам, принципиально важно, чтобы никакие договоренности не были достигнуты через голову Украины. „У США было это, если отчеты о посреднических усилиях директора ЦРУ верны, но, очевидно, и не предполагали этого“.Представитель левой фракции по внешней политике Севим Дагделен называет это „знаком надежды“, если в правительственных кругах США найдутся люди, желающие немедленно положить конец этой войне. „К сожалению, это не относится к внешней политике Германии“, – сказал Дагделен.