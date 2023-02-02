

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105-ти районах.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США. Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.