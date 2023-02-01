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Триумф импортозамещения вопреки коррупции

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Сначала «Чебурашка», потом автопром. О проблемах импортозамещения в кинематографе.

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#ДеньТВ #чебурашка #кино #импортозамещение #чебурашка2023 #культура #Минкульт
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2I8XD6FS-Ek
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10435 7903
    chu 27 мин. назад

      Говорить можно что угодно.
      Сейчас реалии таковы что нужно использовать ситуацию и Иран на все 100.
      Сейчас спецы по авиа закончили трудный выбор самолетов. Процесс пошел.
      Сейчас нужно отвлечься и развлечься.
      Нужно создать свою базу по двигателестроению совместно с Ираном. У них богатейший опыт оказался.
      Нужно решить вопрос с металлопрокатом нужной толщины и состава.
      Нужно создать свою платформу авто. Чтобы была оптимальна по межосевой и по ширине и по клиренсу, и по подвеске.
      Это должна быть такая база и такой металл чтобы весь мир ахнул на долгие десятилетия дизайнеров.
      Нужно обнулить жигули автоваза в ноль и в пыль со своими RENO.
      Это финишная прямая и нужно разявить забрало и рвануть.
      А говорить спецам по словоблудству и романтическим соплям можно что угодно. Можно и про чебурашку.

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