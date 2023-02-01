Триумф импортозамещения вопреки коррупции
Сначала «Чебурашка», потом автопром. О проблемах импортозамещения в кинематографе.
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#ДеньТВ #чебурашка #кино #импортозамещение #чебурашка2023 #культура #Минкульт
Говорить можно что угодно.
Сейчас реалии таковы что нужно использовать ситуацию и Иран на все 100.
Сейчас спецы по авиа закончили трудный выбор самолетов. Процесс пошел.
Сейчас нужно отвлечься и развлечься.
Нужно создать свою базу по двигателестроению совместно с Ираном. У них богатейший опыт оказался.
Нужно решить вопрос с металлопрокатом нужной толщины и состава.
Нужно создать свою платформу авто. Чтобы была оптимальна по межосевой и по ширине и по клиренсу, и по подвеске.
Это должна быть такая база и такой металл чтобы весь мир ахнул на долгие десятилетия дизайнеров.
Нужно обнулить жигули автоваза в ноль и в пыль со своими RENO.
Это финишная прямая и нужно разявить забрало и рвануть.
А говорить спецам по словоблудству и романтическим соплям можно что угодно. Можно и про чебурашку.