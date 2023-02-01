Невзоров получил заочно 8 лет тюрьмы
Иностранный агент Невзоров получил заочно 8 лет тюрьмы за распространение фейков о российской армии. Обвинение просило 9.
В России мы его теперь вряд ли увидим. Подохнет в эмиграции.
Невзоров, кстати, неплохо зарабатывал в России. Пригожин уже предложил конфисковать бизнес Невзорова в Питере, который приносил ему 700 млн. рублей в год (!)
«Насколько я понимаю, когда началась спецоперация, Александр Глебович, как человек абсолютно беспринципный и любящий только деньги, за неплохое финансовое предложение свалил из России и начал поливать все вокруг некрофилическими опусами. В своем стиле как он это любит. И действительно многим некрофилам, зоофилам и другим поклонникам «фила» нравится. Я думаю, нужно сделать ему деловое предложение. Оно может звучать следующим образом:
«Дорогой Александр Глебович, вам дали 8 лет, но это безболезненно для вас, ведь вы находитесь не в России. Болезненно потерять бизнес.
А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро), которая всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 миллионов в год. Понятно, вы уже пожалели, что позарились на деньги из-за рубежа, потому что потеря российского бизнеса более болезненна. Лучше бы сидели, молчали и, как и ранее, критиковали второстепенные фигуры.
Мне кажется, если в ближайшее время Беглов не отрежет вам бизнес, который за 10 лет принес около 7 миллиардов рублей, то лучше вернуться в Россию и получить эти 8 лет. Пойти в колонию строгого режима для первоходов, спокойно посидеть под Питером, ведь в руководстве Петербурга сидит один из его лучших друзей (не буду говорить кто, обещал его не трогать), до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут.
Минусов нет. Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью. Поэтому это тоже больше плюс.
Какие плюсы. Вы увидите ситуацию изнутри собственными глазами, вы будете находиться в атмосфере смерти, после этого можете начать писать мемуары, будет о чем. Я даже вложил бы средства в ваше шоу. Представляете, вы погибаете на фронте, и начинается шоу «С вами говорит мертвый Невзоров.Он всегда знал, о чем говорит».
Александр Глебович, ждем вас!». (с) Пригожин
Человека со справкой закрыли заочно на 8 лет? кому он нужен этот любитель коней ..Есть столько реально опасней и действующих сегодня..может у него мама не Юля и жена не Линник ,как у Менделя?Везде бутафория..А смотрите ,какой жалкий Беня при обыске ??Он что с млрд дол не мог побогаче дом построить ,у Ксюхи и Меладзе круче -паркет,мрамор,туф,как хвастал Соловьев -а тут истертая доска пола из сосны ..Жесть ,мне обидно за Беню??дружил бы с ВВП ,все было бы круче ,как у наших Усмановых-сотни кг брюликов и изумрудов только на Виннер …https://masterok.livejournal.com/8795201.html