«Крестовый поход» НАТО против России и приближение войны США с Китаем. Хроники смуты Январь 2023
Реальная причина санкций против России. Риск полноценном столкновении с НАТО. Сколько ещё времени у коллективного Запада пожить привычной красивой жизнью. Игорь Нагаев с обзором и анализом важнейших событий января 2023 года в своей авторской программе “Хроники Смуты”.
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Если больше нет лохов и Украина последняя жертва, то нужно ссорить объединенных.
Развязывать ядерную мировую войну это крайности которые не нужны никому.
Царь в 14 году взял курс на Дальний восток и строительство железной дороги.
Случайная смерть царя вернула Россию в нищенское состояние.
Сталин в свое время взял курс на дружбу с Китаем и на развитие Дальнего востока.
Сталин взял курс на развитие глубинки. Именно глубинка и решила исход Великой Отечественной а не мировой войны. Курс на такое развитие сулил стране небывалое экономическое сотрудничество.
Случайная смерть Сталина и восхождение на пост Хрущева, вернуло страну непонятно-нищенский строй. Это назвали оттепелью.
Путин взял курс на развитие глубинки, газоснабжение глубинки, развитие Дальнего востока, строительства железной дороги, строительство автодороги, дружбы с Китаем.
ххх—ххх
Я не хочу ни на что намекать.