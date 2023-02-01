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«Крестовый поход» НАТО против России и приближение войны США с Китаем. Хроники смуты Январь 2023

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Реальная причина санкций против России. Риск полноценном столкновении с НАТО. Сколько ещё времени у коллективного Запада пожить привычной красивой жизнью. Игорь Нагаев с обзором и анализом важнейших событий января 2023 года в своей авторской программе “Хроники Смуты”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UQ1jVA93b4c
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10441 7909
    chu только что

      Если больше нет лохов и Украина последняя жертва, то нужно ссорить объединенных.
      Развязывать ядерную мировую войну это крайности которые не нужны никому.
      Царь в 14 году взял курс на Дальний восток и строительство железной дороги.
      Случайная смерть царя вернула Россию в нищенское состояние.
      Сталин в свое время взял курс на дружбу с Китаем и на развитие Дальнего востока.
      Сталин взял курс на развитие глубинки. Именно глубинка и решила исход Великой Отечественной а не мировой войны. Курс на такое развитие сулил стране небывалое экономическое сотрудничество.
      Случайная смерть Сталина и восхождение на пост Хрущева, вернуло страну непонятно-нищенский строй. Это назвали оттепелью.
      Путин взял курс на развитие глубинки, газоснабжение глубинки, развитие Дальнего востока, строительства железной дороги, строительство автодороги, дружбы с Китаем.
      ххх—ххх
      Я не хочу ни на что намекать.

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