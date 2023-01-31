С прогнозами МВФ что-то пошло не так
С прогнозами МВФ что-то пошло не так
В течение всего 2022-го года вражеская пропаганда рассказывала, что экономика России ужасно упадет уже в 2022-м году, а в 2023-м году будет падать еще сильнее. Но с очередным "разрывом экономики России вклочья" что-то пошло не так.
ВФ улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года и снизил ожидания для США.
В прогнозе МВФ говорится, что в России в 2022 году не случилось экономического спада на 3,4% (теперь он оценивается в 2,2%).
Согласно прогнозу, в 2023 году российская экономика вырастет на 0,3% ВВП, а в 2024 – на 2,1% (на 2,6% и 0,6% лучше октябрьского прогноза соответственно).
Экономика США, по прогнозу МВФ, в 2024 году вырастет на 1% (хуже предыдущего прогноза на 0,2%), а в 2023 – на 1,4% (лучше на 0,4%).
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Китая до 5,2% в текущем году.
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Свежий прогноз МВФ (вряд ли эту структуру можно упрекнуть в каких-либо симпатиях к РФ) показывает, что падение российской экономики в 2022-м году оказалось не столь существенным как ожидали на Западе, а в 2023-м году и вовсе можно ожидать небольшого экономического роста. Всего 0,3% роста – копеечного, но все же. Это особенно симптоматично на фоне прогнозов западных экономистов о продолжении процессов рецессии в еврозоне, где ряд стран уже фактически в состоянии рецессии, а некоторые на грани. Давеча в "Таймс" прямо писали, что несмотря на предшествующие ожидания, экономические проблемы Британии оказались серьезнее, чем у России.
Собственно, это неплохой показатель способности текущей экономической системы к адаптации и идущих процессов переориентации торговых и сырьевых потоков, часть из которых остается в тени, избегая воздействия экономических санкций. Сохранение экономической стабильности и товарно-сырьевых экспортно-импортных потоков через дружественные страны, важный составной элемент способности РФ вести длительную войну против США и НАТО на Украине и обеспечивать потребности армии и ВПК при удержании адекватного уровня потребления.