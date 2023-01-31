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Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке

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Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России». (c) из доклада разведывательного отдела Генштаба Польши. 1938-й год

Z dziejow stosunkow polsko-radzieckich. Studia i materialy. T.III. Warszawa, 1968. S.262, 287

* * *

«Как экзистенциальная угроза человечеству и международному порядку, Российская Федерация должна претерпеть кардинальные изменения. Наивно думать, что Российская Федерация, потерпев окончательное поражение, останется в тех же конституционно-территориальных рамках. Жертвы российского империализма должны иметь возможность восстановить свою государственность, реализовать свое право на прославление своего наследия и определить свое будущее
В мире не существует таких вещей, как российский газ, нефть, уголь, алмазы, зерно, золото, лес, уран и так далее.
Все такие ресурсы татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, саха, уральские и так далее (с) из выступления бывшей главы МИД Польши Анны Фотыги в Европейском парламенте

Это чтобы не сильно удивляться раздающимся из Польши заявлениям о необходимости расчленения России. Современная Польша по своему содержанию копирует санационный режим Пилсудского и открыто строит планы экспансии на Восток в надежде, что очередная "европейская коалиция" с коричневым душком, сможет что-то оторвать от России.

Соответственно, в текущих реалиях еще большими кретинами выглядят те, кто последние десятилетия плакался по поводу уничтоженной в 1939 году Польши.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8137122.html
Метки: империализм, Нацизм, польша, Россия, русофобия, ссср
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