Время вести подрывную войну. Александр Артамонов
Какова главная цель идущей войны? Что стоит на кону? Как подорвать стан врага изнутри? Кто может стать нашим союзником? Выступление доктора социальных наук Франции и Ватикана, военного эксперта Александра Артамонова на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».
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#ДеньТВ #артамонов #политика #геополитика #Европа #враги #ислам #исламизация
Любой психолог сейчас будет выискивать как изобразить на словах победу в спецоперации как психологию и прочую нечисть.
А поле боя держится на танках
Марина выходи, я все прощу.
”’~”’VCEM privet`ik”’~”’
…Ничаво НЕ понятно(ИЗ им сказанного)…
так О-ЧЁМ–базар–дядя…какая,то НЕпонятка ЧЕГО-то…
ЧТО-же ОН хотел сказать,так и НЕ смог понять…
* какое-то ДВУХсмысленное – “полит-МЫЛО” – так ЧТО он хотел сказать…
…и ЗАЧЕМ браслет НА-правой руке – ОН стремился ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ…
(и вообще,его,КАК “эксперта” ЧЕГО – “можно” представлять…)
—> Россию УЖЕ…ИЗ нутри – НАЧАЛИ Захват’ывать=ОККУПИРОВАТЬ…
::::::::::::::::
ПРОБЛЕМА №1 в России это то,что ВО-власти(“МАСТИ”)- ЧУЖ`ИХ “рать”…
:-) Пора власть В России – Русским В О З В Р А Щ А Т Ь!!!
:-( ведь Т.Н.”едроССню” ВНЕДРИЛИ,чтобы “ИМИ” – Русь РАЗРУШАТЬ…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 30–1–23.
Время для неба в клеточку для тех, кто попытается.
Всерьез и надолго.
Игры давно закончились.
Что спасет РОССИЮ??Нет,отнюдь не Элита ,она к сожалению та ,котороя и должна была быть ,иначе бы она не поднялась НАВЕРХ..Она плод той сдачи в 1991 суверенитета СССР ,которая началась еще ранее с 1917,только они дрались меж собой эти Геволюционеры /*Большевики..Как дерутся сегодня группировки за первенство в управлении при дележе рынков сбыта ,кто будет собирать моржу от логистики ,от Ковидов и СВО…Фамилии те же ,ибо Библейский проект никто не отменял..Из него не выйти -в России элита ттуда ,да плюс еще Хабад..Сегодня ,хотела на Фейсбуке задать вопрос -Чья Одесса-нейтральный же??а его заблокировали (мол не принимается )хотя вовсю уже неделю много текстов об Одессе -просто вал..Чья Одесса надеюсь вам понятнои как её хотят -контроль Черного моря Хазарией и всяких трубопроводов -аммиак,нефть,нефте продукты..зерно..военный..
Но Россия буде спасена сбежавший бабтист..Ибо народ еще не умертвили все смрадные СМИ :
“ВЕРА. Именно на территории России все еще сохранилась память и отрывочные, но тем не менее системные знания СТАРОЙ ИСТИННОЙ ВЕРЫ. ВЕРА имеет принципиальное отличие от любых религий в том, что представляет собой не слепое поклонение непонятным высшим силам, а образно кодированную информацию о реальном порядке мироустройства. И эта Вера делает людей вольными, недоступными для манипулирования. При этом совершенно не важно насколько большой или малый процент населения является носителем этой информации. До тех пор, пока она жива, она крайне опасна. Опасна в первую очередь тем, что способна разбивать многовековые оковы иллюзий и лжи, опутавших наш мир. На нее просто отзывается Душа, которой абсолютно все равно, сколько прошло времени и какие горы лжи завалили Правду. Она (Душа) ее (Правду) видит сразу. И изменить этот факт не способна никакая армия священников любых мировых религий. Властителям Запада, которым фактически еще много веков назад удалось оторвать свои страны и народы от этой Правды и Веры и заменить ее хитроумными религиозными идеями, безумно страшно, что Истина все же прорвется и их собственные народы очнутся от многовековой спячки и сметут установленный порядок. И я их вполне понимаю….”
Разрушать возможности врага на его территории и территориях его союзников на продолжение агрессии это святое первейшее если не главное дело Верховного лично со спецслужбами. Но к сожалению Путин умышленно не только не создает врагам тайными спецоперациями вред на их территории,как это делают они на нашей, но и лично своей политикой укрепляет их потенциал на войну по окончательному уничтожению России и народа.Не прекращены поставки ресурсов в том числе и стратегических из России, не прекращены поставки ресурсов из других стран ОДКБ, ШОС,а также БРИКС и других лояльных к нам стран, не проведены спецоперации по прекращению поставок из стран не согласных поддержать Россию.Умышленно тормозится прием новых стран в эти организации,в противовес коалиции созданной мировым сионизмом по уничтожению России и Китая преступно умышлено во благо врагов не создается антисионистский блок стран неевреев по сопротивлению экспансии сионистов(сша)Преступно во вред развития нашей промышленности и особенно оборонки, а также поддержки народа вывозится сотни миллиардов долларов из страны и золота, валютная выручка не возвращается в Россию. Не используются политические противоречия в их странах. Например в сша не поддерживается более динамичное и легкое на подъем движение афроамериканцев, в Северной Ирландии отделение от англии и присоединение к Ирландии, в ФРГ воссоздание ГДР поскольку восточные немцы подвергаются жуткой социально политической и экономической дискриминации, организация и активизация русских в прибалтике на сопротивление расовой нацистской дискриминации и т.д.и т.п.