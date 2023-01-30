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Иранская предусмотрительность

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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/8134751.html
Появились фото обломков дронов и последствий прилета по сборочному цеху в Исфахане.
Хорошо видно, что дроны застряли и взорвались в специальной многослойной сетке, которая была предусмотрительно натянута над крышей здания, в результате чего незначительная повреждения получила лишь крыша здания, а производство не пострадало.
Разработчики этой конструкции явно умели смотреть в завтрашний день, а вот организаторы атаки явно недооценили предусмотрительность иранцев.



Кстати, один из дронов был сбит с помощью антидрон ружья. А вот два других уже смогли долететь до крыши здания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8135325.html
Метки: бпла, дроны, иран
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