Иранская предусмотрительность
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/8134751.html
Появились фото обломков дронов и последствий прилета по сборочному цеху в Исфахане.
Хорошо видно, что дроны застряли и взорвались в специальной многослойной сетке, которая была предусмотрительно натянута над крышей здания, в результате чего незначительная повреждения получила лишь крыша здания, а производство не пострадало.
Разработчики этой конструкции явно умели смотреть в завтрашний день, а вот организаторы атаки явно недооценили предусмотрительность иранцев.
Кстати, один из дронов был сбит с помощью антидрон ружья. А вот два других уже смогли долететь до крыши здания.