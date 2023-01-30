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2023 год будет решающим. Что поставит Запад в зону боевых действий?

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Какие виды техники и вооружения Запад согласовал отправить на Восток? Что из этого представляет наибольшую опасность? Есть ли России чем ответить? Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий Дионис Каптарь.

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#ДеньТВ #вооружение #армия #оружие #ПВО #Кнутов #оборона
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=npgM3scZHp4
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Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28241 23879
    марина 50 мин. назад

      …..

    • 28241 23879
      марина 50 мин. назад

        В ночь на 25 января 2023 года к пограничному пункту Мамоново на российско-польской границе подъехал танк Leopard 2, в котором находился оберст (полковник) Бундесвера Альфред Лисков.

        Как заявил немецкий офицер, он уже две недели находится в Польше на учениях. 24 января Лисков получил приказ выдвинуться в сторону украинской границе для передачи танка ВСУ.

        «Я помню уроки Первой и Второй мировых войн. Для Германии противостояние с Россией – это гибель. Я не буду участвовать в этой авантюре и призываю к этому других честных офицеров», – сообщил пограничникам Лисков.

        В настоящий момент танк Leopard 2 находится на территории одной из воинских частей в Калининградской области, а с полковником Бундесвера работают представители российских спецслужб.

        В ближайшее время Лисков планирует принять участие в большой пресс-конференции, а также официально обратится к России с просьбой предоставить политическое убежище.”
        п.с. первый пришел

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