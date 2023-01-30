2023 год будет решающим. Что поставит Запад в зону боевых действий?
Какие виды техники и вооружения Запад согласовал отправить на Восток? Что из этого представляет наибольшую опасность? Есть ли России чем ответить? Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий Дионис Каптарь.
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В ночь на 25 января 2023 года к пограничному пункту Мамоново на российско-польской границе подъехал танк Leopard 2, в котором находился оберст (полковник) Бундесвера Альфред Лисков.
Как заявил немецкий офицер, он уже две недели находится в Польше на учениях. 24 января Лисков получил приказ выдвинуться в сторону украинской границе для передачи танка ВСУ.
«Я помню уроки Первой и Второй мировых войн. Для Германии противостояние с Россией – это гибель. Я не буду участвовать в этой авантюре и призываю к этому других честных офицеров», – сообщил пограничникам Лисков.
В настоящий момент танк Leopard 2 находится на территории одной из воинских частей в Калининградской области, а с полковником Бундесвера работают представители российских спецслужб.
В ближайшее время Лисков планирует принять участие в большой пресс-конференции, а также официально обратится к России с просьбой предоставить политическое убежище.”
п.с. первый пришел
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Совпадения конечно бывают,но не до такой же степени!