Мирослав Морозов. Военная история как цель жизни. 5 лет “Архивной революции”
Мы продолжаем цикл интервью с участниками проекта «Архивная революция» и сегодня беседуем с лучшим специалистом по истории Военно-морского флота Советского Союза периода Великой Отечественной войны. Необходимости представлять Мирослава Эдуардовича Морозова нашим постоянным зрителям нет, но тем, кто интересуется предметом и с его работами не знаком, рекомендую этот пробел восполнить, потому что настолько всеобъемлющего рассказа о войне на море, с мощной документальной опорой, выявлением закономерностей и причин развернувшихся событий, вы больше ни от кого не услышите. При этом принципиальная позиция историка-исследователя Мирослава Морозова вызывает огромное уважение за непредвзятость и, в то же время, бережное отношение к нашей военной истории.
Интервью получилось богатым на биографические подробности жизни уроженца города Серпухов выпускника Рижского высшего военно-политического училища, полковника запаса, заместителя начальника Института военной истории, старшего научного сотрудника Центра Военной истории ИРИ РАН. кандидата исторических наук Мирослава Эдуардовича Морозова. При этом удалось задать ему и традиционный набор каверзных вопросов о работе с архивами. Но прежде чем вы приступите к просмотру этого интервью, хочу обратить ваше внимание, что в конце февраля – начале марта главному проекту нашего канала «Архивная революция» исполняется 5 лет.
Это скромный, но важный для нашего коллектива юбилей. Мы решили, что лучшим способом его отметить будет встреча и общение с вами на очередном военно-историческом форуме нашего канала.
4 и 5 марта в Москве в ДК Зил состоится военно-исторический форум канала TacticMedia «Великие победы Красной армии», посвященный 80-летию операций «Кольцо» и «Искра».
В 1943 году был завершен разгром гитлеровских войск под Сталинградом и деблокирован Ленинград. Этим событиям будут посвящены выступления лекторов нашего канала. Со своей лекцией выступит и Мирослав Эдуардович.
Бронируйте места в зрительным зале и приходите 4-5 марта в ДК “ЗИЛ”. До встречи.
Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/
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