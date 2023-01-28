Эра дефицита: Европа будет жить БЕЗ ДИЗЕЛЯ из России | Геоэнергетика Инфо
Эра дефицита: Европа будет жить БЕЗ ДИЗЕЛЯ из России. Геоэнергетика Инфо
Запрет на импорт российских нефтепродуктов в страны Евросоюза вступит в силу 5 февраля. В результате эмбарго, которое страны Евросоюза планируют наложить на импорт российского дизтоплива, масштабные изменения ожидаются в мировых маршрутах его поставок. ЕС является экономическим регионом с беспрецедентной зависимостью от импорта дизельного топлива в мире. Ежегодно в Европу судами отправляется около 500 миллионов баррелей дизеля. Обычно по крайней мере половина этого количества отгружалась из российских портов. В 2022 году ЕС импортировал из России 220 миллионов баррелей дизтоплива.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #дизель #нефть #нефтепродукты #эмбарго #газ #энергетическийкризис #санкции #европа