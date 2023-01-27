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Замена пролетов на Крымском мосту

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На крымском мосту вчера заменили третий из четырех пролетов на левой ветке автомобильного моста. Все работы должны закончить к марту.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8129939.html
Метки: Видео, инфраструктура, керчь, крым, Крымский мост, Россия
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