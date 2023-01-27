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Сестра Ким Чен Ына: КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

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Использованные источники: tass.ru
Сестра Ким Чен Ына: КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

Северная Корея всегда готова оказывать поддержку армии и народу России. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон – сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Как бы империалистические коалиционные силы ни бесновались, им никак не сломить героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой. Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — приводит её слова ЦТАК.

Ким Ё Чжон также назвала решение Соединённых Штатов передать Киеву танки Abrams «гнусным шагом». «Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России», – выразила она уверенность.

Сестра северокорейского лидера также отметила, что Украина «не пустыня Ближнего Востока, где 20 лет тому назад своевольничали танки США», и заявила, что если бы не Америка, то «мир стал бы более светлым, безопасным и мирным».

1 января южнокорейское издание Yonhap сообщило, что Вооружённые силы КНДР могут иметь в арсенале до 60 ядерных боеголовок. Тогда же Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

До этого, 23 декабря, представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без внешней военной помощи.

Тем временем южнокорейское Министерство объединения сообщило, что после консультаций с экспертами подготовит новый средне- и долгосрочный план объединения с КНДР. Документ планируют обнародовать в 2023 году. План будет направлен на мирное, демократическое объединение и основываться на универсальных ценностях, таких как свобода и права человека, открытость и коммуникация.

«Для прорыва в ныне зашедших в тупик межкорейских отношениях мы будем стремиться к прямым и косвенным контактам с Севером через общественные и международные организации», — говорится в докладе.

Среди других обозначенных в документе задач: продвижение «смелой инициативы» администрации президента Юн Сок Ёля (инициатива подразумевает экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия), формирование правильного взгляда на объединение среди южнокорейцев, реформа системы поддержки перебежчиков, улучшение ситуации с правами человека в КНДР, укрепление потенциала и фундамента для объединения.

Министр объединения Квон Ён Се отметил, что «в прошлом году в межкорейских отношениях было много трудностей и они, как ожидается, продолжатся в этом году», но, несмотря на это, министерство должно быть готово привнести изменения и создать «денуклеаризованный, мирный и процветающий Корейский полуостров».

По материалам ЦТАК, ТАСС, «Известий», НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/sestra_kim_chen_yna_kndr_budet_vsegda_v_odnom_okope_s_rossijej_845.htm
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