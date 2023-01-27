Оправдаются ли претензии Венгрии, Польши на зели «незалежной»
Рассматриваем реальные возможности Польши, Венгрии и Румынии присоединить к себе новые территории. Что делать с населением этой несостоявшейся страны? Решаем историческую формулу, убрав понятие “украины” за скобки. Говорит профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Ерёмина. Ведущий Сергей Зотов.
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