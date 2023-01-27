Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

Оправдаются ли претензии Венгрии, Польши на зели «незалежной»

17 0

Рассматриваем реальные возможности Польши, Венгрии и Румынии присоединить к себе новые территории. Что делать с населением этой несостоявшейся страны? Решаем историческую формулу, убрав понятие “украины” за скобки. Говорит профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Ерёмина. Ведущий Сергей Зотов.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #закарпатье #галиция #русины #восточныекресы #западнаяУкраина #Львов #австровенгрия #бессарабия #Польша
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d2dIyawGq-8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2019
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
Фашизм и денацификация: Историческая память и ревизионизм

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru