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МИД Германии заявил, что помощь Киеву не делает страну стороной конфликта

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Глава МИД Германии Бербок говорила, что страна находится «в состоянии войны с Россией», позднее ведомство заявило, что помощь Киеву не делает ФРГ стороной конфликта. Захарова потребовала прояснить позицию Берлина о своем статусе.

Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД отреагировал на заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД отреагировал на заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону не делает Германию стороной в конфликте», — говорится в заявлении немецкого министерства (цитата по Bild).Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте.«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в телеграм-канале.

Материал дополняется

Автор Виктория Громова

 

Источник: https://news.mail.ru/politics/54821883/?frommail=1
Метки: политика
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