Балтийские подстрекатели EC: Литва идёт на конфронтацию с Китаем | Геоэнергетика Инфо
Балтийские подстрекатели EC: Литва идёт на конфронтацию с Китаем. Геоэнергетика Инфо
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Китай не приполз к Литве на коленях, поэтому Вильнюс ползет к Пекину на четвереньках. Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи в Давосе с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой счел необходимым сказать: Китай меняет свою позицию по отношению к Литве. Дела между Вильнюсом и Пекином могут быстро войти в нормальную колею. Для этого КНР достаточно признать собственные ошибки и смириться со взглядами Вильнюса, заявила Аста Скайсгирите, советница главы государства по вопросам внешней политики.
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