Сколько у России времени на разгром противника? Константин Сивков
Запад переходит к радикальным действиям, и Россия накануне полномасштабной войны с Западом? Будет ли объявлена полная мобилизация? Когда польская армия вступит в войну? Говорит кандидат военных наук Константин Сивков. Ведущий Игорь Шишкин.
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